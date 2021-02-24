Климкин вписался за Рябошапку, но ему припомнили посадку Риффмастера

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин попал в неловкую ситуацию из-за упоминания экс-генпрокурора Руслана Рябошапки в контексте приговора, вынесенного накануне одесскому активисту Сергею Стерненко.

Об этом он высказался на своей странице в Facebook вечером 23 февраля.

Климкин поздравил Рябошапку с получением премии Госдепа США за достижения в борьбе с коррупцией и заявил, что при нем вынесение такого приговора в деле Стерненко было бы невозможным.

В комментариях ему напомнили, что именно Рябошапка вынес приговор в другом резонансном деле, - против Андрея "Риффмастера" Антоненко, задержанном по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

"Паша, Рябошапка подписал приговор Рифу, когда на брифинге объявили их убийцами, он отдал Москве беркутовцев, которых мы с тобой сколько лет отказывались передать Путину. За два месяца до приговора. При всем уважении, какая борьба? С кем?"- эмоционально озвучила нардеп Ирина Геращенко.

"Поздравляю, что репрессивная система, которую он активно подпитывал, в том числе и подписанными подозрением Рифу, Марусе, мне…, сегодня сделала еще один шаг к тоталитаризму. Роль Рябошапки в этом -несомненна!", - добавила второй народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" София Федина.

Напомним, во вторник, 23 февраля, Приморский районный суд Одессы вынес приговор известному украинскому активисту Сергею Стерненко. Он получил 7 лет и 3 месяца тюрьмы с частичной конфискацией имущества.