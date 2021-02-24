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Климкин вписался за Рябошапку, но ему припомнили посадку Риффмастера
Климкин вписался за Рябошапку, но ему припомнили посадку Риффмастера

Климкин вписался за Рябошапку, но ему припомнили посадку Риффмастера

Климкин вписался за Рябошапку, но ему припомнили посадку Риффмастера
09:33 Сегодня Телеграф

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин попал в неловкую ситуацию из-за упоминания экс-генпрокурора Руслана Рябошапки в контексте приговора, вынесенного накануне одесскому активисту Сергею Стерненко.

Об этом он высказался на своей странице в Facebook вечером 23 февраля.

Климкин поздравил Рябошапку с получением премии Госдепа США за достижения в борьбе с коррупцией и заявил, что при нем вынесение такого приговора в деле Стерненко было бы невозможным.

В комментариях ему напомнили, что именно Рябошапка вынес приговор в другом резонансном деле, - против Андрея "Риффмастера" Антоненко, задержанном по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

"Паша, Рябошапка подписал приговор Рифу, когда на брифинге объявили их убийцами, он отдал Москве беркутовцев, которых мы с тобой сколько лет отказывались передать Путину. За два месяца до приговора. При всем уважении, какая борьба? С кем?"- эмоционально озвучила нардеп Ирина Геращенко.

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"Поздравляю, что репрессивная система, которую он активно подпитывал, в том числе и подписанными подозрением Рифу, Марусе, мне…, сегодня сделала еще один шаг к тоталитаризму. Роль Рябошапки в этом -несомненна!", - добавила второй народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" София Федина.

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Напомним, во вторник, 23 февраля, Приморский районный суд Одессы вынес приговор известному украинскому активисту Сергею Стерненко. Он получил 7 лет и 3 месяца тюрьмы с частичной конфискацией имущества.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 249

Все по теме:

Ирина Геращенко, Павел Климкин, Руслан Рябошапка, Дело Шеремета, Сергей Стерненко, Андрей Антоненко, Дело Стерненко.
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