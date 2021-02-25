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Четверг, 25.02.2021
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Какой праздник 25 февраля: народные приметы и запреты

Какой праздник 25 февраля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

25 февраля православная церковь чтит память Митрополита Алексея, а также епископа Севастии Мелетия Антиохийского. В народе этот день получил название “Рыбный”, так как к 25 февраля начинал таять снег и хорошо ловилась рыба.

Митрополит Алексей – государственный деятель и дипломат 14 века.

С 25 февраля и в течение трёх дней крестьяне на утренний мороз выставляли зерно, предназначенное для посева. На мороз также выносили пряжу и лён, чтобы иметь ровные, чистые и белые нитки и мотки.

В этот день готовили рыбные блюда. На ужин было принято подавать пироги-расстегаи с рыбной начинкой.

 

Что нельзя делать 25 февраля:

  • Не рекомендуется надевать старую одежду.

  • Строго запрещено принимать людей в доме, где царит беспорядок.

  • В то же время нельзя никому отказывать в гостеприимстве.

  • В этот день нельзя мыть голову.

  • Ни следует в этот день есть острую и экзотическую пищу.

  • Нельзя начинать новые дела или планировать поездки – это приведет к неудачам.

Приметы на 25 февраля:

  • Если на небе много звезд, то жди богатого урожая.

  • Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее март будет.

  • Туман или снегопад сулят дождливое лето.

  • Много длинных сосулек – к хорошему урожаю овощей.

  • Капель и ручью текут – к хорошему улову рыбы.

Ранее, "Телеграф" писал, когда в Украине наступит потепление.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.
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