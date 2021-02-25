Какой праздник 25 февраля: народные приметы и запреты

25 февраля православная церковь чтит память Митрополита Алексея, а также епископа Севастии Мелетия Антиохийского. В народе этот день получил название “Рыбный”, так как к 25 февраля начинал таять снег и хорошо ловилась рыба.
Митрополит Алексей – государственный деятель и дипломат 14 века.
С 25 февраля и в течение трёх дней крестьяне на утренний мороз выставляли зерно, предназначенное для посева. На мороз также выносили пряжу и лён, чтобы иметь ровные, чистые и белые нитки и мотки.
В этот день готовили рыбные блюда. На ужин было принято подавать пироги-расстегаи с рыбной начинкой.
Что нельзя делать 25 февраля:
Не рекомендуется надевать старую одежду.
Строго запрещено принимать людей в доме, где царит беспорядок.
В то же время нельзя никому отказывать в гостеприимстве.
В этот день нельзя мыть голову.
Ни следует в этот день есть острую и экзотическую пищу.
Нельзя начинать новые дела или планировать поездки – это приведет к неудачам.
Приметы на 25 февраля:
Если на небе много звезд, то жди богатого урожая.
Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее март будет.
Туман или снегопад сулят дождливое лето.
Много длинных сосулек – к хорошему урожаю овощей.
Капель и ручью текут – к хорошему улову рыбы.
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