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Резонансное убийство в Павлограде: кто жестоко расправился с парнем и почему следствие затягивается

Резонансное убийство в Павлограде: кто жестоко расправился с парнем и почему следствие затягивается
08:13 Сегодня Телеграф

Только на 44-й день после убийства жителя Павлограда Александра Журавлева, его родные смогли получить на руки судебно-медицинскую экспертизу. Документ подтверждает, что над молодым мужчиной измывались с особой жестокостью. Кто и за что так зверски поступил с ним, правоохранители пока не установили. Семья павлоградца считает, что следствие умышленно затягивается, и намерена не оставлять борьбу.

"Они надеялись, что у парня никого нет"

Новость о зверском убийстве в Павлограде в ночь со 2 на 3 января облетела как региональные, так и центральные СМИ. В громких заголовках фигурировала петарда, якобы ее подорвали во рту 26-летнего мужчины, перед этим сильно избив. Позже стало известно, что речь об Александре Журавлеве. Как рассказала его тетя Ольга "Телеграфу" (именно она и бабушка воспитывали Сашу, отца он не знал с рождения, а мама – "женщина с пониженной социальной ответственностью" - авт.), к середине февраля по делу еще нет подозреваемых. У родных масса вопросов к следствию, которые пока остаются без ответа. К примеру, непонятно, каким образом полиция смогла на месте установить личность погибшего (об этом идет речь в официальном сообщении правоохранителей от 4 января), ведь Сашу не опознал участковый, да и бабушка с дедушкой, когда им предъявили фото, не сразу поняли, что это их внук.

"Мама мне потом говорила, что испугалась, когда ей показали снимок человека с изувеченным лицом, и не смогла узнать Сашу. Он ей звонил накануне вечером, говорил, что ему срочно надо уехать из города. И дедушка тоже не понял, что это Саша, уже когда полицейские уходили, сказал им вслед, что вроде бы как одежда знакомая. Глянули еще раз: "Ой, кажется, наш!", сами понимаете, истерика, шок", – вспоминает Ольга.

Родных Александра поначалу не хотели признавать потерпевшей стороной, они добились этого только после обращения на правительственную "горячую" линию.

"Думаю, в полиции надеялись, что у парня никого нет – ни отца, ни матери, только пожилая бабушка, и шум поднимать никто не будет", - предполагает Ольга и добавляет, что из-за постоянного освещения хода расследования в соцсетях, ей приходится отбиваться от атак анонимов.

Те пытаются выставить Сашу неблагонадежным и объяснить смерть простым падением. Частично точки над "i" расставила экспертиза, показав, что тяжелые травмы молодой мужчина могу получить только от рук других людей. Кроме того, стало известно: на момент смерти в его крови не было ни алкоголя, ни наркотиков.

"Причиной смерти называется: ушиб головного мозга, внутренняя черепно-мозговая травма, травматическое субарахноидальное кровоизлияние. На 14-ти страницах описаны страшные вещи: с обеих сторон за ушами огромные гематомы, шея синяя, голова сзади размозжённая, рот разорван, скорее всего руками, внутри лежали выбитые зубы, поломанные пальцы на одной руке, один чем-то насквозь проткнут, – едва сдерживая слезы перечисляет Ольга. – И все увечья Саша получил при жизни, его мучали, пытали…"

"Сашу ставили перед выбором: свобода или торговля наркотиками"

Ольга отмечает, что у Саши была непростая судьба, пару лет назад у него возникли проблемы с законом: заложил с товарищем в ломбарде велосипед на свое имя, выкупить не смог, а бабушка друга написала заявление о краже. В то время в Павлограде действовала банда полицейских, которую вывели на чистую воду только в июне 2020-го года. Они фабриковали уголовные дела, заставляя местных жителей воровать или хранить наркотики, а потом сами же их и задерживали, демонстрируя высокие показали раскрываемости. На одной из аудиозаписей, которые Госбюро расследований выложило в сеть, разговор о "подарке" в виде "выполнения показателя по краже", который делает оперуполномоченный своему начальнику. И, как считает собеседница, речь как раз идет о ее племяннике.

"До того, как Сашу посадили, его поставили перед выбором: свобода или торговля наркотиками, – говорит Ольга. – Я не пытаюсь кого-то оболгать или обвинить, это факт, люди уже задержаны. Саша отказался от выдвинутых условий, как и требований взять на себя другие дела. В Бердянской колонии, где он отбывал срок, ему тоже пришлось пережить многое: его били, душили, топили. Саша пытался добиться справедливости, писал жалобы на правоохранителей, судью. Так что думаю, у него были враги".

Родным Александр говорил об угрозах и даже слежке, но те не придали значение, и, как оказалось, зря. По всей видимости, о том, кто мог преследовать парня, знали и другие люди. Они просветили на этот счет Ольгу, указав конкретные имена, назвав транспортное средство, на котором могли передвигаться мучители племянника. Подсказывали местные, что и убивать парня могли не в том месте, где потом нашли тело. Но работать с этими данными следствие не спешило, то ссылаясь на выходные, то на занятость.

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"Почему две недели не реагировали на информацию по конкретным лицам, которые занимаются распространением наркотиков в Павлограде и могли быть причастны к его убийству? Им предоставили время, чтобы они замели следы? А, может, это и другие люди, но этим должны заниматься правоохранители. А следователь не сотрудничает с потерпевшей стороной, игнорирует важные сведения, то есть, расследование не проводится должным образом", – подчеркивает Ольга.

"Никто не имеет права забирать таким жестоким образом жизнь"

За полтора месяца с момента смерти Александра у его тети и бабушки накопился целый ворох обращений как письменных, так и телефонных в различные инстанции от местной до генеральной прокуратуры и министерства внутренних дел, а также к народным депутатам. Но, по большей части, в ответ приходят только отписки.

"Каким бы Саша ни был, хотя на самом деле он был очень светлым, с чистой душой, не озлобленным из-за жизненных обстоятельств, но никто не имел права забирать таким жестоким образом у него жизнь, – подчеркивает Ольга. – К сожалению, для новостных сайтов и каналов Сашина смерть – всего лишь новость. Мало тех, кто обеспокоен криминогенной ситуацией и наркотрафиком в городе, больше зевак, которые с интересом ждут, что же будет дальше. А дальше эта группа будет продолжать убивать ваших родных и близких, тем самым показывая пример себе подобным. Но мы боремся и будем продолжать бороться – и, возможно, на нашем примере кто-то еще начнет отстаивать свои права".

В социальных сетях павлоградцы напоминают о других резонансных происшествиях, которые демонстрируют неблагополучную обстановку в городе. В 2018-м в ночном клубе жестоко избивают дизайнера Сергея Вязовиченко с двумя товарищами. Те, кто это сделал, получают небольшой срок. Двое из трех бандитов выходят на свободу сразу после оглашения приговора, так как наказание отбыли пока длилось слушание. Осень 2019-го в Павлограде под стенами исполкома убивают командира оперативного отряда ВГСО-8 Михаила Солонского, супруге которого приходится добиваться эксгумации и независимой экспертизы, чтобы доказать насильственный характер смерти. Точка в деле еще не поставлена. В конце 2020 года пропадает при невыясненных обстоятельствах местная жительница Ольга Осауленко-Синеокая, ее ищут до сих пор.

***

На этой неделе стало известно, что в Павлоградском отделе полиции новый руководитель – временно исполнять обязанности доверили Олегу Кваскову. Как знать, возможно, очередная кадровая рокировка вместе с обращениями семьи Александра Журавлева в различные инстанции и общественным резонансом, сдвинет дело с мертвой точки и убийцы 26-летнего павлоградца предстанут перед судом.

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Катерина Данилина-Левочко
Автор: Катерина Данилина-Левочко
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Убийство, Павлоград, Резонанс, Александр Журавлев.
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