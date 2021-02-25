Стало известно, из-за кого в Украине "заблокировали" сотни сайтов

Заместитель министра МВД Антон Геращенко объяснил "блокировку" 426 сайтов в Украине.

Механизм, по которому так случилось, он описал на своей странице в Facebook.

Так, в 2017 году некий Александр Пан обратился в полицию с заявлением на несколько сотен сайтов в Украине, на которых, по его словам, его оскорбляли, называя мошенником и другими нелестными эпитетами. Полиция, учитывая обязательство регистрировать любые заявления о совершении уголовного преступления, зарегистрировала и обращение Пана.

"После чего, внимание, следите за ловкостью рук, Александр Пан и его адвокаты обращаются в Голосеевский районный суд с требованием наложить арест на сотни интернет-сайтов, которые в разное время что-то о нем писали", - пишет Геращенко.

В свою очередь, судья Екатерина Плахотнюк, 4 февраля 2021 года , выносит решение о признании 426 интернет-сайтов, которые размещали вышеперечисленные материалы, якобы унижающие честь и достоинство Александра Пана, "орудием преступления", и налагает на них арест.

"Далее, необоснованное решение суда направляется следователю полиции, а также в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации", - добавляет замминистра.

Кто такой Александр Пан?

Как пишет kp.ua, с 2005 года Александр Пан является частным предпринимателем в сфере комплексных ИТ-проектов, разработки программного обеспечения, связанного с банковской, финансовой и криптовалютной отраслями, инвестиционных проектов, связанных с недвижимостью.

В 2019 году Александр Пан закончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, юридический факультет и получил диплом по специальности "Конституционное право".

Бизнесмен женат, ведет активный образ жизни. Пан увлекается трансцендентальной медитацией, фитнесом, пилотированием вертолетов (в 2018 г. получил лицензию PPL), яхтингом, фридайвингом и сноубордингом.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине суд постановил заблокировать ряд украинских Telegram-каналов, которые ранее СБУ уличила в связях с российскими спецслужбами. Интересно, что несмотря на то, что в списке СБУ 12 содержится Telegram-каналов, в блок попали всего 4.