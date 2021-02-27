Какой праздник 27 февраля: народные приметы и запреты

В субботу, 27 февраля, православная церковь чтит память святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского. Святой Кирилл, который также известен как брат равноапостольного Мефодия, является создателем славянской письменности.

В 862 году в Константинополь, где жили братья, приехали послы от моравского князя Ростислава с просьбой прислать учителей, которые проповедовали бы христианство на славянском языке. Выбор патриарха пал на Кирилла и Мефодия. Вместе с братом святой Кирилл перевел множество книг с греческого на славянский, обучил людей чтению и письму, стал создателем первой славянской азбуки.

В 869 году, в 42 года, святой Кирилл скончался. Похоронили его в церкви святого Климента.

На Руси Кирилла прозвали Весноуказчиком, поскольку по погоде в этот день судили о весне. Если она оказывалась хорошей, это предвещало крепкие морозы. На Кирилла также говорили: "Снег оседает - поля утучняет".

Народные приметы 27 февраля

Крепкий мороз - лето будет знойным.

Солнечный день - примета того, что лето теплым будет, но морозы продержатся еще достаточно долго.

Синицы громко щебечут - к теплу.

Что запрещено делать 27 февраля

Не рекомендуется визит к врачу. Особенно это касается походу к стоматологу или косметологу.

Ногти и волосы стричь нежелательно.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в субботу, 27 февраля, в Украине ожидается теплая погода.