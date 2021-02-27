Третьи сутки больше 8 тысяч новых случаев и Киев не в антирейтинге: данные по коронавирусу в Украине 27 февраля

На утро субботы, 27 февраля, в Украине зафиксировали 8172 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 169 случаев больше, чем днем ранее.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, отметив, что за сутки заболели 519 детей и 292 медика.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (892), Львовской (696), Винницкой (694), Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях.

Также за минувшие сутки

Госпитализированы - 2806 человек;

Летальных случаев - 151;

Выздоровели - 4766 человек;

Количество тестирований за сутки - 78 040 (в том числе методом ПЦР - 35714, методом ИФА - 16990, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 25336).

За все время пандемии в Украине

Заболели - 1342016 человек;

Выздоровели - 1168321 человек;

Смертей - 25 893;

Количество ПЦР-тестов - 6881688.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Коломые Ивано-Франковской области в больнице для больных с СOVID-19 доставили дополнительные койки. По признанию местных врачей, "Прикарпатье реально пылает".