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Какой праздник 28 февраля: народные приметы и запреты

Какой праздник 28 февраля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В воскресенье, 28 февраля, православная церковь чтит память апостола от 70-ти Онисима.

В молодости святой Онисим жил в Фригийской области в городе Колоссах, где был рабом знатного христианина. Когда Онисима освободили из рабства, он подался на службу апостолам, а после был назначен епископом города Ефес. При императоре Траяне Онисим был арестован и подвергнут пыткам. Когда он не отказался от веры - его приговорили к смерти.

Праздник 28 февраля - Онисим Овчар

На Руси святого Онисима также называли Онисим-овчар, так как именно в последние дни февраля полагалось совершать обряды, сулящие хороший приплод овец.

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Народные приметы 28 февраля

  • На Онисима Овчара зима теряет свою силу.

  • Если сосульки висят большие, значит, весна долго продлится.

  • Алый закат предвещает сильную метель.

  • Яркая и полная луна видна на небе - примета того, что холода еще не отступят.

  • Чтобы ребенок, рожденный в этот день, был счастливым, нужно подарить ему вещи из овчины.

Что запрещено делать 28 февраля

  • В этот день лучше не заниматься уборкой, иначе можете навлечь на себя беду.

  • Деньги нельзя давать или брать в долг. В любом случае не вернутся.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что до Пасхи 2 мая украинцам не стоить ждать существенного потепления.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.
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