Какой праздник 28 февраля: народные приметы и запреты

В воскресенье, 28 февраля, православная церковь чтит память апостола от 70-ти Онисима.

В молодости святой Онисим жил в Фригийской области в городе Колоссах, где был рабом знатного христианина. Когда Онисима освободили из рабства, он подался на службу апостолам, а после был назначен епископом города Ефес. При императоре Траяне Онисим был арестован и подвергнут пыткам. Когда он не отказался от веры - его приговорили к смерти.

На Руси святого Онисима также называли Онисим-овчар, так как именно в последние дни февраля полагалось совершать обряды, сулящие хороший приплод овец.

Народные приметы 28 февраля

На Онисима Овчара зима теряет свою силу.

Если сосульки висят большие, значит, весна долго продлится.

Алый закат предвещает сильную метель.

Яркая и полная луна видна на небе - примета того, что холода еще не отступят.

Чтобы ребенок, рожденный в этот день, был счастливым, нужно подарить ему вещи из овчины.

Что запрещено делать 28 февраля

В этот день лучше не заниматься уборкой, иначе можете навлечь на себя беду.

Деньги нельзя давать или брать в долг. В любом случае не вернутся.

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