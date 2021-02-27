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Календарь магнитных бурь на март 2021: названы самые опасные дни

Календарь магнитных бурь на март 2021: названы самые опасные дни
Обновлено 12:12 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Землю в марте 2021 года накроют несколько серьезных магнитных всплесков.

Так, немного штормить будет 2, 6, 12, 13, 15  и 20 числа, а с 18 по 19 марта ожидаются сильные магнитные бури.

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Начиная с 21 марта Солнце будет вести себя более спокойно.

Календарь магнитных бурь в марте 2021

Добавим, что в ближайшие дни, а именно с 27 февраля по 1 марта, серьезная солнечная активность не предвидится, поэтому есть шанс подготовиться, особенно людям метеочувствительным.

Солнечная активность в феврале

Чтобы избежать или хотя бы уменьшить воздействие магнитных бурь на организм, вам нужно больше гулять на свежем воздухе (но старайтесь избегать солнечных лучей), полноценно питаться, пить много чистой негазированной воды, высыпаться и не забывать о физической активности.

Ранее "Телеграф" писал, на что нужно обращать внимание метеозависимым людям и как избежать пагубного влияния резких погодных изменений.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Магнитные бури, Календарь.
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