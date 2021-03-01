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Какой праздник 1 марта: народные приметы и запреты

Какой праздник 1 марта: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

До 1348 года на Руси 1 марта отмечали наступление Нового года. Это был очень праздничный день, который пытались провести как можно лучше, богаче и веселее.

Также, 1 марта отмечается день праведной старицы Маремьяны. Святая жила в I веке и была сестрой апостола Филиппа. По народному поверью старица считалась женой домового и хозяйкой дома - кикиморой. Каким образом праведная "превратилась" в Маремьяну-кикимору - непонятно.

Помимо почитания Маремьяны, 1 марта отмечается народный славянский праздник день Ярила - бога солнца у древних славян. Это важный день, который задает тон всей последующей весне.

В Ярилин день беременные женщины старались на солнышке погреться, чтобы набраться силы выносить здорового и крепкого духом ребенка.

Чтобы весь следующий год был богатым, сытым и радостным, сегодня нужно накрыть пышный стол со множеством сытных мясных блюд, также на столе обязательно должно быть живое пиво.

 

Что нельзя делать 1 марта:

  • Первый день весны плохо подходит для серьёзных переговоров и важных встреч.

  • 1 марта строго запрещено ругаться супругам.

  • Девушкам в этот день не стоит стягивать волосы в хвост или в пучок.

  • Пожилым людям лучше не садиться за стол вместе с молодёжью.

Народные приметы:

  • Какова погода в этот день, такова она будет и летом.

  • Яркий месяц вечером обещал хороший урожай вообще, а дождь — обилие хлеба и льна.

  • Густой туман 1 марта – лето будет холодным и ветреным.

  • Усилился ветер ночью – ждите обильных осадков и потепления

  • Облака высоко и быстро плывут – к хорошей погоде.

Ранее, "Телеграф" писал, будет ли выходной у украинцев 8 марта.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.
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