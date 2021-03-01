Какой праздник 1 марта: народные приметы и запреты

До 1348 года на Руси 1 марта отмечали наступление Нового года. Это был очень праздничный день, который пытались провести как можно лучше, богаче и веселее.

Также, 1 марта отмечается день праведной старицы Маремьяны. Святая жила в I веке и была сестрой апостола Филиппа. По народному поверью старица считалась женой домового и хозяйкой дома - кикиморой. Каким образом праведная "превратилась" в Маремьяну-кикимору - непонятно.

Помимо почитания Маремьяны, 1 марта отмечается народный славянский праздник день Ярила - бога солнца у древних славян. Это важный день, который задает тон всей последующей весне.

В Ярилин день беременные женщины старались на солнышке погреться, чтобы набраться силы выносить здорового и крепкого духом ребенка.

Чтобы весь следующий год был богатым, сытым и радостным, сегодня нужно накрыть пышный стол со множеством сытных мясных блюд, также на столе обязательно должно быть живое пиво.

Что нельзя делать 1 марта:

Первый день весны плохо подходит для серьёзных переговоров и важных встреч.

1 марта строго запрещено ругаться супругам.

Девушкам в этот день не стоит стягивать волосы в хвост или в пучок.

Пожилым людям лучше не садиться за стол вместе с молодёжью.

Народные приметы:

Какова погода в этот день, такова она будет и летом.

Яркий месяц вечером обещал хороший урожай вообще, а дождь — обилие хлеба и льна.

Густой туман 1 марта – лето будет холодным и ветреным.

Усилился ветер ночью – ждите обильных осадков и потепления

Облака высоко и быстро плывут – к хорошей погоде.

Ранее, "Телеграф" писал, будет ли выходной у украинцев 8 марта.