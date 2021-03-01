В Украину принесет немного весеннего тепла: синоптики озвучили прогноз погоды на 1 марта

1 марта в Украину принесет немного весеннего тепла, осадков в этот день не ожидается.

Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра.

Осадки в виде мокрого снега возможны только в ночь на 1 марта. В то же время ночные температуры будут различаться незначительно от - 1 градуса до +2 градусов.

Так, 1 марта на севере и востоке страны ожидаются плюсовые температуры от 2 до 4 градусов.

Тем временем в центральных и южных областях Украины будет немного теплее, от +3 до +5 градусов.

Больше всего солнце нагреет запад страны, днем там ожидается до +7 +9 градусов. При этом на северо-западе будет от +4 до +6 градусов.

В Киеве 1 марта прогнозируют облачную погоду, но осадков не ожидается. Температура ночью опустится до -1 градуса, а днем столбик термометра покажет от +2 до +4 градусов.

Стоит напомнить, что ранее народный синоптик Леонид Горбань поделился прогнозом погоды на первые месяцы весны.