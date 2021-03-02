Какой праздник 2 марта: народные приметы и запреты

2 марта почитается память великомученика Феодора Тирона, который жил во время великого гонения на христиан при императоре Максимилиане. Святой активно боролся за христианство, за что был брошен в темницу и подвержен жестоким мучениям.

Феодору Тирону молятся о защите от разбойников, злых людей и преступников. Считается, что святой защищает дом от воров.

Впрочем, в этом деле у Феодора был помощник – живущий за печкой дух, который караулил от непрошеных гостей хозяйское добро. Из-за способности уловить любой шорох называли его Воструха.

В народе Воструха пользовался большим уважением. Считается, что он – предшественник домового, но, в отличие от своего дальнего родственника, Воструха никогда не вредил людям.

Сны, увиденные в ночь на 2 марта, скоро исполнятся.

Что нельзя делать 2 марта:

Запрещено ночью смотреть на небо.

Не рекомендуется в этот вторник шить и вязать, а также заниматься ремонтом, даже мелким.

Во второй день весны не следует окружать себя слишком яркими запахами - душиться сильным парфюмом или зажигать ароматические свечи.

Не следует 2 марта надевать темные вещи, особенно болотного оттенка, иначе скоро наступит чёрная полоса и зелёная тоска.

Чтобы привлечь удачу, в этот день нужно обратить внимание на розовый и фиолетовый цвета.

Народные приметы на 2 марта:

Какая погода 2 марта, таким и лето будет: туман – дождливым; солнечно – жарким; морозно – холодным.

Если много сосулек, будет хороший урожай овощей.

Увидеть падающую звезду – к тяжелой болезни.

Птицы с юга возвращаются – к ранней весне.

Чем холоднее 2 марта, тем теплее будет весна.

Если 2 марта туман, то в мае будет прохладно.

Ранее, "Телеграф" писал, будет ли выходной у украинцев 8 марта.