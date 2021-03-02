Какой праздник 2 марта: народные приметы и запреты

2 марта почитается память великомученика Феодора Тирона, который жил во время великого гонения на христиан при императоре Максимилиане. Святой активно боролся за христианство, за что был брошен в темницу и подвержен жестоким мучениям.
Феодору Тирону молятся о защите от разбойников, злых людей и преступников. Считается, что святой защищает дом от воров.
Впрочем, в этом деле у Феодора был помощник – живущий за печкой дух, который караулил от непрошеных гостей хозяйское добро. Из-за способности уловить любой шорох называли его Воструха.
В народе Воструха пользовался большим уважением. Считается, что он – предшественник домового, но, в отличие от своего дальнего родственника, Воструха никогда не вредил людям.
Сны, увиденные в ночь на 2 марта, скоро исполнятся.
Что нельзя делать 2 марта:
Запрещено ночью смотреть на небо.
Не рекомендуется в этот вторник шить и вязать, а также заниматься ремонтом, даже мелким.
Во второй день весны не следует окружать себя слишком яркими запахами - душиться сильным парфюмом или зажигать ароматические свечи.
Не следует 2 марта надевать темные вещи, особенно болотного оттенка, иначе скоро наступит чёрная полоса и зелёная тоска.
Чтобы привлечь удачу, в этот день нужно обратить внимание на розовый и фиолетовый цвета.
Народные приметы на 2 марта:
Какая погода 2 марта, таким и лето будет: туман – дождливым; солнечно – жарким; морозно – холодным.
Если много сосулек, будет хороший урожай овощей.
Увидеть падающую звезду – к тяжелой болезни.
Птицы с юга возвращаются – к ранней весне.
Чем холоднее 2 марта, тем теплее будет весна.
Если 2 марта туман, то в мае будет прохладно.
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