Какой праздник 4 марта: народные приметы и запреты

В четверг, 4 марта, православная церковь чтит память апостолов от 70-ти Архиппа, Филимона и святой Апфии.

Святые апостолы от 70-ти Архипп, Филимон и его супруга Апфия жили в I веке после Рождества Христова в городе Колоссы во Фригии. Они учились и помогали святому апостолу Павлу. Во время гонений на христиан при императоре Нероне разъяренная толпа язычников убила епископа Архиппа, а супругов Филимона и Апфию приговорили к смерти. Их закопали по пояс в землю и забили камнями.

День святого Филиппа в народе называли Филя Вешний. Считалось, что весна набирала все больше оборотов, а чтобы предсказать погоду на ближайшее время, нужно смотреть за поведением птиц и животных.

Народные приметы 4 марта

Солнечный день Архипа и Филимона - примета того, что год будет плодородным.

Снежные сугробы вокруг - весна придет нескоро.

На дорогах много ворон и галок - погода будет пасмурной.

Красная луна на небе - погода будет теплой, но сырой.

Родившиеся в этот день стремятся помочь каждому нуждающемуся. Носить им следует александрит.

Что запрещено делать 4 марта

Нельзя выносить мусор. Это может привести к несчастью.

Запрещено ругаться, оскорблять друг друга.

Нежелательно вечером выходить из дома - на пути могут попасться недоброжелатели.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что погода в четверг, 4 марта, будет теплой и без осадков.