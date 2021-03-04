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Какой праздник 4 марта: народные приметы и запреты

Какой праздник 4 марта: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В четверг, 4 марта, православная церковь чтит память апостолов от 70-ти Архиппа, Филимона и святой Апфии.

Святые апостолы от 70-ти Архипп, Филимон и его супруга Апфия жили в I веке после Рождества Христова в городе Колоссы во Фригии. Они учились и помогали святому апостолу Павлу. Во время гонений на христиан при императоре Нероне разъяренная толпа язычников убила епископа Архиппа, а супругов Филимона и Апфию приговорили к смерти. Их закопали по пояс в землю и забили камнями.

День святого Филиппа в народе называли Филя Вешний. Считалось, что весна набирала все больше оборотов, а чтобы предсказать погоду на ближайшее время, нужно смотреть за поведением птиц и животных.

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Народные приметы 4 марта

  • Солнечный день Архипа и Филимона - примета того, что год будет плодородным.

  • Снежные сугробы вокруг - весна придет нескоро.

  • На дорогах много ворон и галок - погода будет пасмурной.

  • Красная луна на небе - погода будет теплой, но сырой.

  • Родившиеся в этот день стремятся помочь каждому нуждающемуся. Носить им следует александрит.

Что запрещено делать 4 марта

  • Нельзя выносить мусор. Это может привести к несчастью.

  • Запрещено ругаться, оскорблять друг друга.

  • Нежелательно вечером выходить из дома - на пути могут попасться недоброжелатели.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что погода в четверг, 4 марта, будет теплой и без осадков.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.
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