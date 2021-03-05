Какой праздник 5 марта: народные приметы и запреты

В пятницу, 5 марта, православная церковь чтит память преподобного Льва Катанского, епископа.

Лев Катанский жил в Катане на Сицилии в восемнадцатом веке. Он прославился добротой и милосердием в отношении бедных людей. За доброту и твердую христианскую веру Бог наградил Льва даром исцелять и делать чудо.

Епископ Лев Катанский почитается в лике святителей.

На Руси этот день также назывался Днем Катыша, потому как 5 марта было принято кататься на санках так, чтобы удовольствия хватило до следующей зимы. Так ее и провожали.

Народные приметы 5 марта

Снег прошел к 5 марта - год будет бедным и неурожайным.

Сороки и галки в снегу купаются - ожидай оттепели.

Пошел снег с дождем - жди бурного разлива рек и даже оттепели.

Меняется направление ветра - примета того, что оттепель будет недолгой.

Родившимся в этот день свойственна неуверенность в себе. Носить им следует рубин.

Что запрещено делать 5 марта

В этот день нельзя было смотреть на небо - дурная примета.

Начатые на Льва Катанского дела не будут удачными.

Нежелательно давать обещания, поскольку выполнить их не удастся.

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