Какой праздник 7 марта: народные приметы и запреты

В воскресенье, 7 марта, православная церковь чтит память святого Маврикия и 70 воинов, мучеников Апамейских.
В 305 году в городе Апамее Маврикий служил военачальником при правлении императора-язычника Максимиана Галерия. Когда правитель объезжал свои владения, ему донесли о Маврикие, что тот распространяет христианские знания среди солдат.
Император призвал римлянина к ответу и тот явился перед ним с сыном и 70 воинами. Когда все единогласно подтвердили, что являются христианами, их приговорили к смерти. Сперва убили сына Маврикия, а затем его самого и всех воинов.
Маврикиев день в народе ассоциировали с прилетом птиц - ранних ласточек и скворцов. Верили, что они приносят на крыльях весну.
Народные приметы 7 марта
Если голуби воркуют, а синицы на гнезда садятся - это к потеплению.
Рассвет светло-розовый или золотистый - погода будет очень хорошей.
Туманный день - лето будет влажным.
Запел жаворонок - жди весны.
Снег идет, вьюга разыгралась - примета того, что впереди холодные дни.
Облака висят высоко - жди дождя со снегом.
Что запрещено делать 7 марта
Нельзя заниматься домашними делами.
Говорили, что нельзя вытирать полотенцем другого человека - вся негативная энергетика перейдет вам.
Нежелательно посыпать поля удобрениями - принесет неурожай.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что 7 марта погода в Украине будет пасмурной, но с прояснениями и без осадков.