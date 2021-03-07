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Какой праздник 7 марта: народные приметы и запреты

Какой праздник 7 марта: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В воскресенье, 7 марта, православная церковь чтит память святого Маврикия и 70 воинов, мучеников Апамейских.

В 305 году в городе Апамее Маврикий служил военачальником при правлении императора-язычника Максимиана Галерия. Когда правитель объезжал свои владения, ему донесли о Маврикие, что тот распространяет христианские знания среди солдат.

Император призвал римлянина к ответу и тот явился перед ним с сыном и 70 воинами. Когда все единогласно подтвердили, что являются христианами, их приговорили к смерти. Сперва убили сына Маврикия, а затем его самого и всех воинов.

Маврикиев день в народе ассоциировали с прилетом птиц - ранних ласточек и скворцов. Верили, что они приносят на крыльях весну.

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Народные приметы 7 марта

  • Если голуби воркуют, а синицы на гнезда садятся - это к потеплению.

  • Рассвет светло-розовый или золотистый - погода будет очень хорошей.

  • Туманный день - лето будет влажным.

  • Запел жаворонок - жди весны.

  • Снег идет, вьюга разыгралась - примета того, что впереди холодные дни.

  • Облака висят высоко - жди дождя со снегом.

Что запрещено делать 7 марта

  • Нельзя заниматься домашними делами.

  • Говорили, что нельзя вытирать полотенцем другого человека - вся негативная энергетика перейдет вам.

  • Нежелательно посыпать поля удобрениями - принесет неурожай.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что 7 марта погода в Украине будет пасмурной, но с прояснениями и без осадков.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.
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