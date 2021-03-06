Четверня, родившаяся у молодой семьи в январе, наконец-то отправилась из ужгородского роддома домой

Встретить на улице родителей с двойняшками в коляске или уже за ручку – давно не редкость. С тройнями – сложнее, такое событие случается гораздо реже. А вот в ужгородском городском роддоме в начале года произошло, без преувеличения, знаменательное событие: 5 января акушеры приняли в свои руки четверню!

Вот так, за один раз счастливой многодетной семьей стали жители пгт Дубовое Тячевского района Закарпатья Лариса и Иван Кушнир. Выносить четверых младенцев 20-летней маме оказалось нелегко и к их появлению на свет Лариса готовилась в роддоме заранее. Потому медики решили, что не стоит затягивать беременность и на 30-й неделе при помощи кесарева сечения извлекли трех мальчиков и девочку. Детки были еще маленькими, весом от 1260 до 1460 граммов, и длительное время находились в палате интенсивной терапии под постоянным наблюдением врачей. Там за два месяца Александр, Евгений, Каролина и Иван окрепли, набрали вес до 2,6-2,8 кг, и в четверг, 4 марта, и вместе с мамой и в сопровождении родственников отправились домой.

"Телеграф" пообщался с молодыми родителями, и в первую очередь выяснил, что в их родне ни троен, ни двоен ни у кого не было.

-На пятой неделе во время ультразвуковой диагностики выяснилось, что детей будет трое, - вспоминает папа большого семейства Иван Кушнир. – ну что ж, эту новость я воспринял нормально. Хотя сначала был небольшой шок. Супруга ходила на УЗИ сама, я ожидал ее в машине. Жена пришла и говорит: "Ты не поверишь – у нас будет тройня".

А через две недели - перед тем, как ей следовало отправиться на следующее УЗИ, мы вечером шутили, что "теперь исследование покажет, что ребенка четыре ". Так и случилось на следующий день. Пришли домой, родители смеются: "Ну что, у вас уже четверо будет?" – "Угадали!". Но они нам сразу даже не поверили. Только когда мы показали им результаты диагностики, убедились, что это правда.

-Сложно ли быть многодетной мамой малышей? - спрашиваю Ларису.

-Пока была в больнице, было сложно, - признается девушка. – А теперь уже проще, здесь рядом муж, и бабушка, и дедушка, все помогают.

Опыта ухаживать за малыми детьми у Ларисы не было, и сейчас ей приходится постигать науку материнства на ходу. Рассказывает, что различать детей научилась.

-У них и характеры, и черты лица разные. Они похожи, но спутать их очень сложно.

Папа знакомит с малышами, рассказывает, кто из детей самый шумный и голосистый, а кто спокойнее всех. Дочечка, пожалуй, доставляет хлопот меньше других.

-А как вы выбирали имена?

- Думали, если родится девочка, то обязательно будет Каролиной, мне это имя очень нравится, - объясняет Лариса. – Если сыночек, то Иванко тоже было решено сразу. А Сашко и Женька тоже очень красивые имена.

Грудного молочка на всех четверых у мамы не хватает, аппетит у детворы хороший. Потому приходится покупать смеси. Зато решился вопрос с транспортом для прогулок – народный депутат Украины (а ранее городской голова Мукачево) Василий Петёвка подарил для ребятишек две коляски для двоен, а заодно и подгузники. Правда, на этом подарки от представителей власти и закончились. Молодая семья, сразу увеличившаяся втрое, живет в селе вместе с родителями Ивана. "Если бы нам предложили квартиру, то мы бы не отказались" – мечтательно произносит Лариса.

Иван ездит на сезонные заработки, смеется: "Деньги с неба не падают, а даются нелегким трудом". Но уверяет, что их дети будут расти в любви и ласке, и ни в чем не будут нуждаться.

Фото предоставлены семьей Кушнир