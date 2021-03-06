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"Иначе будет плохо": ученый очертил последствия промедления с вакцинацией в Украине

"Иначе будет плохо": ученый очертил последствия промедления с вакцинацией в Украине
Обновлено 10:51 Сегодня Телеграф

Украине до конца 2021 года необходимо иммунизировать от коронавиурса десятки миллионов  украинцев. Промедление может грозить очень неприятными последствиями.

Об этом в эфире "Україна 24" рассказал Академик, председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко.

"Нам нужно привить иммунитет 30 миллионам человек к концу года", - сообщил ученый.

По его словам, в будущем в стране будут распространяться новые штаммы вируса, часть из которых может иметь слабую чувствительность к существующим вакцинам. Или вообще не реагировать на препарат. Если украинцы не успеют массово привиться до их появления, это может привести к очень неприятным последствиям.  

Сергей Комиссаренко отметил, что его удивляет отсутствие у отечественной медицины планов максимально вакцинировать население, как это пытаются сделать все остальные страны. Ведь, для успешной иммунизации 30 миллионов человек к 2022 году, в стране надо убедить людей что вакцина единственный вариант для выработки коллективного иммунитета. Только она поможет побороть инфекцию, сохранить здоровье и жизнь.

"Для этого мы каждый день должны иммунизировать 100 тыс. человек", - отметил академик.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов предположил, что в свободном доступе для покупки на коммерческом рынке вакцина от COVID-19 может появиться не раньше лета-осени 2021 года.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Вакцинация, Коронавирус, Covid-19, Сергей Комиссаренко.
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