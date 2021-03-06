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Суббота, 06.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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"А вы точно министр?" Степанов разозлил сеть картинкой о вакцинации

"А вы точно министр?" Степанов разозлил сеть картинкой о вакцинации
Обновлено 16:44 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Министр здравоохранения Украины предстал перед украинцами в образе буддистского монаха. 

Соответствующую запись он обнародовал у себя в Фейсбук. 

"Коллаборационистами COVID-19 посвящается: Далай-лама вакцинировался Covishield. Не слушайте глупостей, делайте мудрый выбор. Будьте как Далай-лама", - написал он, прикрепив к посту картину Александра Ройтбурда. 

Однако в сети подобный креатив не оценили: 

"У Далай-ламы много жизней, у меня одна";

"Кто Степанова читал - тот в цирке не смеется";

"А вы точно министр или участник 95 квартала?";

"Это снайпер в голову целит?", - пишут в комментариях. 

Как сообщалось ранее, в Украине в конце февраля стартовала вакцинация. Единственной доступной для украинцев вакциной является Covishield - произведенный на индийских мощностях препарат разработки AstraZeneca

Читайте также в материале "Телеграф": Украинцев колят остатками вакцины от COVID-19: кто и как может получить дозу вне очереди.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
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