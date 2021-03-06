"А вы точно министр?" Степанов разозлил сеть картинкой о вакцинации

Министр здравоохранения Украины предстал перед украинцами в образе буддистского монаха.

Соответствующую запись он обнародовал у себя в Фейсбук.

"Коллаборационистами COVID-19 посвящается: Далай-лама вакцинировался Covishield. Не слушайте глупостей, делайте мудрый выбор. Будьте как Далай-лама", - написал он, прикрепив к посту картину Александра Ройтбурда.

Однако в сети подобный креатив не оценили:

"У Далай-ламы много жизней, у меня одна";

"Кто Степанова читал - тот в цирке не смеется";

"А вы точно министр или участник 95 квартала?";

"Это снайпер в голову целит?", - пишут в комментариях.

Как сообщалось ранее, в Украине в конце февраля стартовала вакцинация. Единственной доступной для украинцев вакциной является Covishield - произведенный на индийских мощностях препарат разработки AstraZeneca.

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