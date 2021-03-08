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Мы самые богатая и самая нищая страна: волонтер сравнила жизнь в Украине и Польше

Мы самые богатая и самая нищая страна: волонтер сравнила жизнь в Украине и Польше
05:18 Сегодня Телеграф

Продукты в Украине значительно дороже, чем в соседней Польше. При этом среднестатистический поляк зарабатывает намного больше жителя, работающего в Республике Украина

Известный волонтер Ксения "Фея" Быкова на своей странице в facebook сравнила цены и уровень жизни в обоих государствах.

По словам женщины, курятина в Польше стоит примерно 2.99-3 злотых (22,5 гривен), а в Украине 65 гривен. За польскую картошку просят 69 грошей, а украинская идет за 1 злотый (7,5 гривен), что также отличается от цены на отечественных рынках – 12 гривен.

"На польскую минимальную зарплату  мы с мужем сможем снимать квартиру, есть, купить пару вещей из одежды и немного отложим. Это даже при том, что мы оба курим, а это дорого. Для примера -- свинину мы покупаем по 8 злотых (57 гривен), а сигареты 14 (100 гривен). Украинцы очень-очень богатые люди", - саркастически пишет волонтер.

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Далее Ксения Быкова приводи пример поляка, который имея семь, имеет возможность приобрести подержанное авто. Для сравнения она спрашивает сколько лет понадобится украинцу, чтобы заработать на аналогичное приобретение.

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"Мы одна из богатейших стран Европы, в плане ресурса и самая нищая, в плане достатка людей. Дороги убийцы. Медицина, после тупой реформы, да ещё в условиях пандемии, на очень низком уровне. За что мы платим налоги?", - возмущается Быкова.

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Также волонтер рассказала, что имеет возможность покупать в Польше свежие креветки, стоимость которых будет на 100 гривен дешевле чем в Украине. Упомянула  автор поста и дешевые вина из Италии, а также достойные зарплаты в Польше, где обычный рабочий с завода может позволить себе отдых в Испании.

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Напомним, в Украине произошёл резкий скачок стоимости подсолнечного масла.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Польша, Цены, Продукты.
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