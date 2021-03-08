Мы самые богатая и самая нищая страна: волонтер сравнила жизнь в Украине и Польше

Продукты в Украине значительно дороже, чем в соседней Польше. При этом среднестатистический поляк зарабатывает намного больше жителя, работающего в Республике Украина

Известный волонтер Ксения "Фея" Быкова на своей странице в facebook сравнила цены и уровень жизни в обоих государствах.

По словам женщины, курятина в Польше стоит примерно 2.99-3 злотых (22,5 гривен), а в Украине 65 гривен. За польскую картошку просят 69 грошей, а украинская идет за 1 злотый (7,5 гривен), что также отличается от цены на отечественных рынках – 12 гривен.

"На польскую минимальную зарплату мы с мужем сможем снимать квартиру, есть, купить пару вещей из одежды и немного отложим. Это даже при том, что мы оба курим, а это дорого. Для примера -- свинину мы покупаем по 8 злотых (57 гривен), а сигареты 14 (100 гривен). Украинцы очень-очень богатые люди", - саркастически пишет волонтер.

Далее Ксения Быкова приводи пример поляка, который имея семь, имеет возможность приобрести подержанное авто. Для сравнения она спрашивает сколько лет понадобится украинцу, чтобы заработать на аналогичное приобретение.

"Мы одна из богатейших стран Европы, в плане ресурса и самая нищая, в плане достатка людей. Дороги убийцы. Медицина, после тупой реформы, да ещё в условиях пандемии, на очень низком уровне. За что мы платим налоги?", - возмущается Быкова.

Также волонтер рассказала, что имеет возможность покупать в Польше свежие креветки, стоимость которых будет на 100 гривен дешевле чем в Украине. Упомянула автор поста и дешевые вина из Италии, а также достойные зарплаты в Польше, где обычный рабочий с завода может позволить себе отдых в Испании.

Напомним, в Украине произошёл резкий скачок стоимости подсолнечного масла.