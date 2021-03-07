Арахамию заметили на Мальдивах: сколько стоит отдых в отеле, где остановился нардеп (фото)

Председателя фракции "Слуга народа" заметили на отдыхе на Мальдивах.

Соответствующее фото обнародовал в соцсети Фейсбук политический эксперт и блогер Андрей Смолий.

"Пока страна постепенно вновь погружается в "красные зоны", а скандалов становится все больше - глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отрывается на Мальдивах в одном из самых дорогих отелей Amary Havodes на острове Тинадхоо", - написал он.

Согласно данным сети турагенств "Поехали с нами", недельный отдых для одного человека в этом отеле обойдется в минимум 106 тысяч гривен.

Путевка на двоих обойдется уже в минимум 143 тысячи гривен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Amari Hotels & Resorts (@amarihotels)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Amari Hotels & Resorts (@amarihotels)

Как сообщалось ранее, на новогодние праздники Арахамия уехал на отдых в Занзибар.