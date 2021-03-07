Россия будет поднимать ставки: озвучен нерадостный прогноз по ситуации на Донбассе

Украина и Россия оказались в ситуации, когда нет возможности радикально изменить чашу весов в чью-либо сторону. Поэтому оптимальны вариант на сегодня – замедление любых процессов.

Об этом в эфире "Україна 24" заявил политолог Олег Саакян.

"К сожалению, я вижу, что нас ожидает стагнация в лучшем случае, возможно, эскалация в худшем случае. Если мы говорим сейчас о ситуации на линии фронта, Россия будет только поднимать ставки", - сообщил эксперт.

Он считает, что размышляя лишь о военном сценарии, страна загоняет себя в стереотип войны на востоке Украины. В то же время театр боевых действий намного шире, а противостояние идет как в военном, так и экономическом плане. Как пример, Саакян привел гипотетическую дестабилизацию на побережье Украины по Черному морю в разгар экспорта аграрной продукции или металлургии.

По мнению политолога, каждая из стран имеет различные рычаги влияния друг на друга Однако ни одна из сторон не в состоянии военно-экономически доминировать над соперником. В то же время, в случае эскалации конфликта, будет много человеческих жертв без ощутимых результатов.

Пока военный сценарий очень патовый - он просто будет очень кровопролитным, но при этом не даст серьезного сдвига баланса сил", - сказал Саакян.

Напомним, Россия готовится к полномасштабной войне против Украины, для чего активно продвигает в массы идею "превентивной операции по принуждению Украины к миру".