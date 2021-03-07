Скачать
Воскресенье, 07.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Убийство полицейской в Киеве: появились важные данные о подозреваемой
Убийство полицейской в Киеве: появились важные данные о подозреваемой
Правда, фейк, вброс? Сеть озадачила новость о создании ЛГБТ подразделения в ВСУ
Правда, фейк, вброс? Сеть озадачила новость о создании ЛГБТ подразделения в ВСУ
Врач из Киева рассказал о новой волне коронавируса в Украине и объяснил, откуда она взялась
Врач из Киева рассказал о новой волне коронавируса в Украине и объяснил, откуда она взялась
Подлый поступок Милевского и шедевр Де Пены - в обзоре матча "Динамо" - "Минай" (видео)
Подлый поступок Милевского и шедевр Де Пены - в обзоре матча "Динамо" - "Минай" (видео)

Россия будет поднимать ставки: озвучен нерадостный прогноз по ситуации на Донбассе

Россия будет поднимать ставки: озвучен нерадостный прогноз по ситуации на Донбассе
Обновлено 17:00 Сегодня Телеграф

Украина и Россия оказались в ситуации, когда нет возможности радикально изменить чашу весов в чью-либо сторону. Поэтому оптимальны вариант на сегодня – замедление любых процессов.

Об этом в эфире "Україна 24" заявил политолог Олег Саакян.

"К сожалению, я вижу, что нас ожидает стагнация в лучшем случае, возможно, эскалация в худшем случае. Если мы говорим сейчас о ситуации на линии фронта, Россия будет только поднимать ставки", - сообщил эксперт.

Он считает, что размышляя лишь о военном сценарии, страна загоняет себя в стереотип войны на востоке Украины. В то же время театр боевых действий намного шире, а противостояние идет как в военном, так и экономическом плане. Как пример, Саакян привел гипотетическую дестабилизацию на побережье Украины по Черному морю в разгар экспорта аграрной продукции или металлургии.

Оккупанты объявили о прекращении перемирия на Донбассе.

По мнению политолога, каждая из стран имеет различные рычаги влияния друг на друга Однако ни одна из сторон не в состоянии военно-экономически доминировать над соперником. В то же время, в случае эскалации конфликта, будет много человеческих жертв без ощутимых результатов.

Пока военный сценарий очень патовый - он просто будет очень кровопролитным, но при этом не даст серьезного сдвига баланса сил", - сказал Саакян.

Напомним, Россия готовится к полномасштабной войне против Украины, для чего активно продвигает в массы идею "превентивной операции по принуждению Украины к миру".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 423

Все по теме:

Россия, Война, Прогноз, Донбасс, Олег Саакян.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пионтковский рассказал, как Россия готовится к полномасштабной войне против Украины
02 Варианты без МВФ Украина даже не рассматривала: в Минфине объяснили, возможен ли дефолт
03 Авария с украинцами в Польше: очевидцы рассказали о последних минутах накануне трагедии
04 На шоу "Маска" раскрыли Махаона и Розу: кто скрывался под костюмами (фото, видео)
05 Отказ от перевода часов: Украина может получить новую проблему
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Водитель на видео показал, во что превратилось колесо после поездки по трассе Киев-Черкассы
Водитель на видео показал, во что превратилось колесо после поездки по трассе Киев-Черкассы
Владельцам бара в Москве пришлось объясняться из-за выступления &quot;третьей дочери Путина&quot; (видео)
Владельцам бара в Москве пришлось объясняться из-за выступления "третьей дочери Путина" (видео)
Арахамию заметили на Мальдивах: сколько стоит отдых в отеле, где остановился нардеп (фото)
Арахамию заметили на Мальдивах: сколько стоит отдых в отеле, где остановился нардеп (фото)
&quot;С первым воскресеньем весны!&quot;: Максим Галкин показал новое фото любимой супруги (фото)
"С первым воскресеньем весны!": Максим Галкин показал новое фото любимой супруги (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь