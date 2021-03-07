Скачать
Воскресенье, 07.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги дня 6 марта: ухудшение ситуации с коронавирусом, ДТП с украинцами в Польше
Итоги дня 6 марта: ухудшение ситуации с коронавирусом, ДТП с украинцами в Польше
Пионтковский рассказал, как Россия готовится к полномасштабной войне против Украины
Пионтковский рассказал, как Россия готовится к полномасштабной войне против Украины
Авария с украинцами в Польше: очевидцы рассказали о последних минутах накануне трагедии
Авария с украинцами в Польше: очевидцы рассказали о последних минутах накануне трагедии
Коломойскому конец: почему Зеленский поддержал удар США по украинскому олигарху
Коломойскому конец: почему Зеленский поддержал удар США по украинскому олигарху

Пионтковский рассказал, как Россия готовится к полномасштабной войне против Украины

Пионтковский рассказал, как Россия готовится к полномасштабной войне против Украины
Обновлено 08:05 Сегодня Телеграф

Россия готовится к полномасштабной войне против Украины, для чего активно продвигает в массы идею "превентивной операции по принуждению Украины к миру", однако недооценивает поддержку Киева со стороны администрации президента США Джо Байдена.

Об этом сказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский на Еспресо.TV .

"Мы видим, как внезапно изменилась тональность российской пропаганды. Она явно готовится к полномасштабному вторжению в Украину. (Глава украинской делегации в ТКГ – ред.) Леонид Кравчук, который заявил, что обстрелы со стороны боевиков на Донбассе - это не провокация, это война, абсолютно прав", - отметил он.

"Донбасс мы не бросим": что имел в виду Путин, говоря эти слова

Политолог отмечает, что для этой войны в РФ уже подготовили пропагандистскую формулу: "Она впервые появилась на пропагандистских каналах в понедельник (1 марта – ред.). Это "превентивная операция по принуждению Украины к миру". Вот такая Оруэлловское формула", - сказал Пионтовский.

При этом он выразил убеждение, что российские пропагандисты, напрасно убеждают себя и остальных в том, что США в случае начала такой войны не окажут помощь Украине.

"Прогнозы пессимистические": Георгий Тука объяснил причины обострения на Донбассе и рассказал, что будет дальше

"Наверное, они были поражены выступлением президента Франции Эмманюэля Макрона, который говорил об улучшении отношений с РФ. Однако они пропустили слова президента США Байдена, который четко сказал: "Standing Up For" - защита, поддержка Украины", - отметил он.

Вместе с тем, Пионтовский отметил, что США не отправят на российско-украинскую войну свои войска.

"Однако Соединенные Штаты предоставят любую другую военную помощь, а также политические и экономические рычаги воздействия на Кремль", - добавил политолог.

Как сообщалось, 3 марта президент США Джо Байден продлил на год действие санкций, введенных против России за агрессию в отношении Украины, - теперь они останутся в силе по меньшей мере до 6 марта 2022 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 1,120

Все по теме:

США, Россия, Помощь, Война, Донбасс, Андрей Пионтовский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Варианты без МВФ Украина даже не рассматривала: в Минфине объяснили, возможен ли дефолт
02 На шоу "Маска" раскрыли Махаона и Розу: кто скрывался под костюмами (фото, видео)
03 Авария с украинцами в Польше: очевидцы рассказали о последних минутах накануне трагедии
04 "Хабиб против Макгрегора": сеть насмешило видео "Мортал Комбата" во Львове
05 В России произошел взрыв и пожар прямо посреди реки, есть пострадавший (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Киев покинул список антилидеров по числу новых случаев коронавируса: свежая статистика по заболеваемости COVID-19
Киев покинул список антилидеров по числу новых случаев коронавируса: свежая статистика по заболеваемости COVID-19
В Киеве посреди улицы зарезали женщину: первые детали и видео
В Киеве посреди улицы зарезали женщину: первые детали и видео
Ветрено и морозно: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 7 марта
Ветрено и морозно: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 7 марта
Какой праздник 7 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 7 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь