Пионтковский рассказал, как Россия готовится к полномасштабной войне против Украины

Россия готовится к полномасштабной войне против Украины, для чего активно продвигает в массы идею "превентивной операции по принуждению Украины к миру", однако недооценивает поддержку Киева со стороны администрации президента США Джо Байдена.

Об этом сказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский на Еспресо.TV .

"Мы видим, как внезапно изменилась тональность российской пропаганды. Она явно готовится к полномасштабному вторжению в Украину. (Глава украинской делегации в ТКГ – ред.) Леонид Кравчук, который заявил, что обстрелы со стороны боевиков на Донбассе - это не провокация, это война, абсолютно прав", - отметил он.

Политолог отмечает, что для этой войны в РФ уже подготовили пропагандистскую формулу: "Она впервые появилась на пропагандистских каналах в понедельник (1 марта – ред.). Это "превентивная операция по принуждению Украины к миру". Вот такая Оруэлловское формула", - сказал Пионтовский.

При этом он выразил убеждение, что российские пропагандисты, напрасно убеждают себя и остальных в том, что США в случае начала такой войны не окажут помощь Украине.

"Наверное, они были поражены выступлением президента Франции Эмманюэля Макрона, который говорил об улучшении отношений с РФ. Однако они пропустили слова президента США Байдена, который четко сказал: "Standing Up For" - защита, поддержка Украины", - отметил он.

Вместе с тем, Пионтовский отметил, что США не отправят на российско-украинскую войну свои войска.

"Однако Соединенные Штаты предоставят любую другую военную помощь, а также политические и экономические рычаги воздействия на Кремль", - добавил политолог.

Как сообщалось, 3 марта президент США Джо Байден продлил на год действие санкций, введенных против России за агрессию в отношении Украины, - теперь они останутся в силе по меньшей мере до 6 марта 2022 года.