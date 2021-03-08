В закон об отмене перевода часов внесут изменение насчет начала рабочего дня

При подготовке законопроекта об отмене перехода на летнее и зимнее время в Украине ко второму чтению в него внесут норму, согласно которой местные органы власти смогут устанавливать особенности начала рабочего дня.

Об этом заявил первый вице-спикер Верховной Рады, автор принятого в первом чтении законопроекта №4201 "Об исчислении времени в Украине" Руслан Стефанчук, в эфире телеканала "Украина 24".

"Основная норма этого закона, что по всей территории Украины действует единое время — киевское время. Но между первым и вторым чтением, я думаю, появится норма (и мы будем ее инициировать), что органы местного самоуправления в случае необходимости могут устанавливать, но не региональное время, а особенности начала рабочего дня", - сказал парламентарий.

То есть, пояснил Стефанчук, если органы местного самоуправления в каком-либо регионе Украины видят разрыв во времени в сравнении с киевским, то они, могут установить, что работа в области будет начинаться на полчаса позже или раньше.

"Но это никоим образом не повлияет на единое киевское время по всей территории Украины", — подчеркнул он.

Как известно, переход часов на летнее время происходит в последнее воскресенье марта в 3 часа.