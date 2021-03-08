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"Традиции советского человека": в Институте нацпамяти рассказали, как относятся к выходному 8 марта

"Традиции советского человека": в Институте нацпамяти рассказали, как относятся к выходному 8 марта
Обновлено 18:22 Сегодня Телеграф

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович заявил, что выходного 8 Марта в Украине, который в этом году отметили маршами в Киеве, во Львове и в Харькове, быть не должно, но поскольку "украинцы любят выходные", отменить трехдневный традиционный уик-энд вряд ли удастся.

Об этом сообщает "Украина 24".

"Во время общественного обсуждения (нового законопроекта о праздниках и памятных датах, - Авт.) все смогут принять участие и разобраться, хотят они нерабочий день (8 марта – Авт.) или не хотят. Но украинцы любят выходные, поэтому, скорее всего, будут "за", - считает чиновник.

В Киеве и Одессе образовались огромные очереди за цветами 8 марта (видео)

По его мнению, нелогично делать 8 Марта выходным.

"Позиция Института такова — если это был день, в частности, борьбы за трудовые права женщин, то выходной в день победы трудовых прав женщин выглядит очень нелогично", - высказал мнение Дробович, отметив, что "эту советчину" не воспринимают  многие, в том числе и люди старшего возраста".

Отметим, что споры вокруг празднования и выходного 8 Марта длятся уже который год. Так, бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в 2019 году предлагал вернуть празднику первоначальное значение, вкладывая в него смысл Дня борьбы за права женщин.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 1,617

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Выходной, Скандалы, 8 марта, Украинский институт национальной памяти.
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