В Киеве и Одессе образовались огромные очереди за цветами 8 марта (видео)

В понедельник, 8 марта, в Международный женский день в цветочных магазинах наблюдается большой наплыв покупателей мужчин, стремящихся порадовать своих любимых.

Так, в Киеве мужчины буквально выстраиваются в очереди перед входами в магазины, чтобы купить букет цветов.

Похожая ситуация наблюдается и в Одессе (видео из закрытого Telegram-канала "@XYDESSA":

Вместе с тем, ажиотаж наблюдают не только продавцы цветов. Так в Киеве в супермаркетах утром наблюдался нереальный наплыв покупателей, стремящихся с самого утра скупиться в этот праздничный день.

Как сообщалось, в Украине снова заговорили об актуальности празднования Международного женского дня - 8 марта. В Украине эта дата считается государственным праздником и является выходным днем.