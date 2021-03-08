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С 8 Марта! Смешные картинки и видео на праздник

С 8 Марта! Смешные картинки и видео на праздник
10:56 Сегодня Телеграф

Международный женский день 8 марта считается одним из самых главных и красивых праздников.

В этот день все девушки и женщины принимают поздравления и подарки. В преддверии праздника буквально все мужчины ломали голову, какой бы презент вручить представительницам прекрасного пола.

Красивые поздравления с 8 Марта: открытки и картинки

В связи с этим в сети возникло множество шуток, анекдотов и приколов, многие из которых в ироничной форме высмеивают традиционную роль женщины и мужчины в этот день.

"Телеграф" рад поднять настроение всем читателям, поэтому было принято сделать актуальную подборку веселых картинок, мемов и видео-приколов, которые также могут быть использованы для поздравлений с 8 Марта в юмористической форме:

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика (18+)!

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика (18+)!

Напомним, что 8 марта также отмечается Масленица.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 222

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Картинки, Мемы, Приколы, Международный женский день.
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