Отмена перевода часов: появилась карта времени восхода и захода солнца в разных городах Украины

В случае отмены весеннего перевода стрелок Украина может так и остаться жить по зимнему времени. В сети показали карту восходов и заходов солнца при таком раскладе.

Изображение разместили в Фейсбук-группе "Жить в Харькове".

Таким образом, если нардепы успеют до 28 марта принять проект закона, отменяющий перевод стрелок часов, в стране останется зимнее время. В ином случае, время будет переведено на один час вперед.

На картинке изображено время заходов и восходов солнца по Украине во время самого длинного дня - 21 июня:

Стоит напомнить, что ранее вице-спикер ВР Руслан Стефанчук сообщал, что, до внесения во второе чтение в проект могут внести правку, предоставляющую возможность органам местного самоуправления по своему усмотрению переносить начало и окончание рабочего дня.