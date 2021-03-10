"Монопольный сговор и манипуляции": Кабмин прокомментировал рост цен на продукты в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что причинами роста цен на продукты в Украине являются не только объективные причины, как например, дефицит яблок, цены на которые в мае могут подскочить втрое, но и монопольные сговоры и манипуляции.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"То же касается и цен на бензин", - уточнил премьер, добавив, что не стоит сбрасывать со счетов и объективный фактор, которым являются цены на нефть, находящиеся "сейчас практически на двухлетнем максимуме".

По словам Шмыгаля, в этом вопросе на данный момент проводится активная работа по ликвидации нелегальных заправок.

"По моему поручению уже работают соответствующие региональные комиссии", - добавил глава Кабмина.

Как сообщал "Телеграф", ранее председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что на фоне поднятия тарифов в Украине придет и увеличение размеров налогов.