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"Монопольный сговор и манипуляции": Кабмин прокомментировал рост цен на продукты в Украине

"Монопольный сговор и манипуляции": Кабмин прокомментировал рост цен на продукты в Украине
Обновлено 14:36 Сегодня Телеграф

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что причинами роста цен на продукты в Украине являются не только объективные причины, как например, дефицит яблок, цены на которые в мае могут подскочить втрое, но и монопольные сговоры и манипуляции.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"То же касается и цен на бензин", - уточнил премьер, добавив, что не стоит сбрасывать со счетов и объективный фактор, которым являются цены на нефть, находящиеся "сейчас практически на двухлетнем максимуме".

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По словам Шмыгаля, в этом вопросе на данный момент проводится активная работа по ликвидации нелегальных заправок.

"По моему поручению уже работают соответствующие региональные комиссии", - добавил глава Кабмина.

Как сообщал "Телеграф", ранее председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что на фоне поднятия тарифов в Украине придет и увеличение размеров налогов.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Украина, Цены, Продукты, Кабмин, Подорожание.
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