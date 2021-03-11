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"Новая почта" меняет тарифы: что и насколько подорожает (инфографика)

"Новая почта" меняет тарифы: что и насколько подорожает (инфографика)
14:56 Сегодня Телеграф

С 20 марта "Новая почта" повышает тарифы на услуги доставки и упаковки отправлений.

Об этом говорится на официальном сайте компании.

В руководстве добавили, что рост тарифов произойдет в связи с ростом цен на горючее, коммунальные услуги, инфляцией и тому подобное.

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Что изменится:

  • Отменяется дополнительная плата за ручную обработку при отправке посылок размером от 70 см по одной из сторон отправления при условии упаковки согласно правилам упаковки "Новой почты". Теперь такие посылки будут доставляться по базовому тарифу, главное - чтобы они были упакованы в коробку, гофрокартон или на плоскую основу.
  • Тариф на базовые услуги доставки повышается на 5 грн.
  • Тариф на упаковку повышается на 1-6 грн.

Повышение тарифов Новой почты

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, от чего цены на продукты в Украине растут.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Все по теме:

Цены, Тарифы, Посылки, Новая почта, рост тарифов Новой почты.
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