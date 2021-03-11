Мест в палатах нет, ИВЛ и кислород опять под счет. Сейчас не лучшее время заболеть – Алексей Давиденко

Третья волна коронавируса Covid-19 в Украине вновь до крайности обострила проблему с койкоместами в больницах страны, и если сейчас состояние больного потребует госпитализации, то велик риск того, что места в палате попросту не окажется, как и необходимого пациенту аппарата ИВЛ и кислорода.
Об этом пишет на своей странице в Facebook бизнесмен и блогер, который занимается поставками медицинского оборудования Алексей Давиденко.
"В 8 утра разбудил звонок главного врача одной из столичных больниц.
- Сколько есть кроватей на складах?
- А концентраторов?
- А ИВЛ сколько?
Нам нужно всё.
Нам некуда класть людей.
За последние месяцы эти вопросы мне как-то уже подзабылись. Вроде коронавирус начал отступать и мы все жили уже в повестке вакцинации.
Только за одну эту ночь и только в одну эту больницу на госпитализацию в санпропускник приехало более 60 скорых - поступило более 60 новых пациентов.
Просто осознайте.
Каждые 10 минут в течении всей ночи поступали пациенты с коронавирусом требующие срочной госпитализации.
И так происходит уже которые сутки подряд.
По словам врачей.
Особенность этой волны - госпитализации сильно омолодились. Большинство поступивших значительно младше пятидесяти.
Мест в палатах опять нет.
ИВЛ и кислород опять на счёт.
Аналогичная ситуация практически по всем частным и коммунальным ковидным отделениям столицы.
Не важно какую мотивацию вы выберете для себя на этот раз.
Может ваши близкие все ещё в зоне риска.
Может вы не хотите, чтобы опять ввели карантин и закрыли ваш бизнес.
Может у вас нет в планах пополнить список тех 27’000 украинцев кто уже умер от COVID.
Но пришло врем снова тщательно мыть руки, повсеместно носить маски и избегать тесных контактов.
Послушайте знайку.
Сейчас не лучшее время заболеть."