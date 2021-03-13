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Суббота, 13.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Меньше всего везет молодым пациентам: врач рассказал о медицинской катастрофе в Ужгороде

Меньше всего везет молодым пациентам: врач рассказал о медицинской катастрофе в Ужгороде
Обновлено 11:21 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Врач-инфекционист Виктор Петров рассказал, что в закарпатских больницах не хватает коек для пациентов, и больных оставляют лечиться дома.

"Сегодня мне не удалось положить в стационар пациентов, требующих госпитализации. Сейчас они находятся дома на кислородных концентраторах. И, слава Богу, удалось обеспечить хотя бы этим необходимым оборудованием для того, чтобы они могли дышать", - отметил врач в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Доктор добавил, что больные, которых оставили дома, молодые люди. И на утро 12 марта, по всему городу было только пять свободных коек, на которых могли бы разместить таких пациентов.

По словам Петрова, интенсивная терапия также занята и не справляется: "Мы очень надеемся, что сможем привлечь какие-либо дополнительные ресурсы, чтоб стабилизировать ситуацию".

Отметим, что в регионе наблюдается сложная ситуация с госпитализацией COVID-больных. Свыше 80% пациентов, госпитализированных с коронавирусом, нуждаются в кислородной поддержке. В области прогнозируют медицинский коллапс к концу недели.

Напомним, что в связи с высоким ростом заболеваемости с 8 марта Закарпатье относится к красной карантинной зоне. 

Стоит отметить, что в последнее время в Украине фиксируют значительный рост новых больных коронавирусной инфекцией. Так, за минувшие сутки, 12 марта, выявили еще 13 276 новых случаев болезни. В Закарпатской области зафиксировали 625 случаев. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Все по теме:

Украина, Ужгород, Закарпатская область, Коронавирус, Covid-19.
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