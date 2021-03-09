Локдаун все ближе: большинство областей Украины в "оранжевой" и "красной" зонах из-за COVID-19

Украина все ближе подбирается к введению третьего локдауна из-за коронавируса. Если по данным на четверг, 4 марта насчитывалось две области в "красной" зоне и 9 областей в "оранжевой", то сейчас таких областей 4 и 10 соответственно.

Об этом можно судить из данных Минздрава, опубликованных на официальном сайте ведомства во вторник, 9 марта.

В "красной" зоне сейчас находятся (всего 4 области): Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области (ранее только Житомирская и Ивано-Франковская области).

К "оранжевой" зоне относятся (всего 10 областей): Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая область и Киев (последние два региона входили на 4 марта в "желтую" зону), а Закарпатская область перешла в "красную" зону, будучи до этого в "оранжевой".

В "желтую" зону на данный момент входят (всего 11 областей): Волынская, Ровенская, Черниговская, Полтавская, Луганская, Харьковская, Черкасская, Херсонская, Одесская, Кировоградская, Днепропетровская. Интересно, что "желтые" позиции начинает сдавать Одесская область. Не исключено, что вскоре она перейдет в "оранжевую" зону.

Отметим, премьер-министр Денис Шмыгаль ранее отмечал, что в случае, если большая часть областей Украины будут в "красных" зонах, скорее всего, придется возвращаться к режиму локдауна, который "внедрялся, который Украина уже проходила".

Как сообщал "Телеграф", на утро вторника, 9 марта, в Украине зафиксировали 3 261 случай заражения коронавирусом. При этом, за сутки выздоровели только 975 пациентов.