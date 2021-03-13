Скачать
Суббота, 13.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Приглашали в Apple и Google, но меня никогда не тянуло к таким гигантам", - интервью с украинцем, инструмент которого использует марсоход NASA
"Приглашали в Apple и Google, но меня никогда не тянуло к таким гигантам", - интервью с украинцем, инструмент которого использует марсоход NASA
"Эту тему нужно закрыть": в России подсчитали, сколько Путин тратит на оккупированный Донбасс
"Эту тему нужно закрыть": в России подсчитали, сколько Путин тратит на оккупированный Донбасс
В Украину придет потепление, но оно будет недолгим: синоптик огорчила прогнозом
В Украину придет потепление, но оно будет недолгим: синоптик огорчила прогнозом
Данилов рассказал о судьбе "Мотор Сич" (видео)
Данилов рассказал о судьбе "Мотор Сич" (видео)

Новолуние 13 марта: астролог рассказала, чего нельзя и что нужно сделать в этот день

Новолуние 13 марта: астролог рассказала, чего нельзя и что нужно сделать в этот день
Обновлено 12:06 Сегодня Телеграф Фото: unsplash

Считается, что новолуние является началом месячного цикла, который задает тон на весь грядущий период. Именно 13 марта в 12:24 по Киеву состоится важное новолуние в Рыбах, а всем известно, что Рыбы - это последний знак в системе Зодиака. 

Астролог Елена Осипенко рассказала, что лунный месяц с 13 марта по 12 апреля будет проходить в благоприятный астрологический период. Это значит, что на данном интервале времени нет ни затмений, а также нет ни одной ретроградной планеты.

Астролог отмечает, что смена фазы луны влияет на наше эмоциональное и физическое здоровье и равновесие. Период новолуния мы ощущаем на себе в течении нескольких дней - ослабляется иммунитет, мы можем ощущать в себе меньше сил, может болеть голова и повышаться тревожность.

Предсказавший появление COVID-19 астролог рассказал, когда мир вернется к нормальной жизни

Елена Осипенко советует не намечать на эти дни важные дела, ведь может не хватить физических сил и энергии. В эти дни очень важен позитивный настрой. Нужно запомнить, что в новый лунный месяц не нужно переходить с долгами. Очень важно в этот период быть в благостном расположении духа, думать о хорошем и излучать добрые эмоции. Таким образом мы формируем положительную программу успеха на целый месяц вперед. Поблагодарите высшие силы за все уроки и за все награды в прошлом.

Для того, чтобы привлечь удачу, астролог советует проделать такой ритуал: возьмите листок бумаги и спланируйте свои дела на весь лунный месяц вперед. Особенно планировать благоприятнее в первый час первого лунного дня. Для украинцев это время с 12.30 до 13.30. Творческие планы в этот день имеют больше шансов реализоваться, чем в остальные периоды лунного месяца.

Ранее известный астролог Влад Росс дал детальный астрологический прогноз на год Белого Металлического Быка в 2021 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 460

Все по теме:

Знаки Зодиака, Рыбы, Астрология, Новолуние, Елена Осипенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В селе готовятся устроить самосуд: появились данные о возможном убийце 7-летней Маши Борисовой
02 В момент начала поисковой операции Маша Борисова была уже мертва: выводы судмедэкспертов
03 Вокруг украинской полицейской разгорелся сексистский скандал: зачинщика заставили извиняться
04 "Эту тему нужно закрыть": в России подсчитали, сколько Путин тратит на оккупированный Донбасс
05 Восстановить будет очень тяжело: как сейчас выглядит Северо-Крымский канал
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Литвин попытался оправдаться за ратификацию &quot;Харьковских соглашений&quot;
Литвин попытался оправдаться за ратификацию "Харьковских соглашений"
Путин запутался в показаниях, говоря об оккупации Крыма и Донбасса
Путин запутался в показаниях, говоря об оккупации Крыма и Донбасса
Коронавирус в Украине достиг нового максимума с начала года: статистика на 13 марта
Коронавирус в Украине достиг нового максимума с начала года: статистика на 13 марта
Новолуние 13 марта: астролог рассказала, чего нельзя и что нужно сделать в этот день
Новолуние 13 марта: астролог рассказала, чего нельзя и что нужно сделать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь