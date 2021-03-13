Новолуние 13 марта: астролог рассказала, чего нельзя и что нужно сделать в этот день

Считается, что новолуние является началом месячного цикла, который задает тон на весь грядущий период. Именно 13 марта в 12:24 по Киеву состоится важное новолуние в Рыбах, а всем известно, что Рыбы - это последний знак в системе Зодиака.

Астролог Елена Осипенко рассказала, что лунный месяц с 13 марта по 12 апреля будет проходить в благоприятный астрологический период. Это значит, что на данном интервале времени нет ни затмений, а также нет ни одной ретроградной планеты.

Астролог отмечает, что смена фазы луны влияет на наше эмоциональное и физическое здоровье и равновесие. Период новолуния мы ощущаем на себе в течении нескольких дней - ослабляется иммунитет, мы можем ощущать в себе меньше сил, может болеть голова и повышаться тревожность.

Елена Осипенко советует не намечать на эти дни важные дела, ведь может не хватить физических сил и энергии. В эти дни очень важен позитивный настрой. Нужно запомнить, что в новый лунный месяц не нужно переходить с долгами. Очень важно в этот период быть в благостном расположении духа, думать о хорошем и излучать добрые эмоции. Таким образом мы формируем положительную программу успеха на целый месяц вперед. Поблагодарите высшие силы за все уроки и за все награды в прошлом.

Для того, чтобы привлечь удачу, астролог советует проделать такой ритуал: возьмите листок бумаги и спланируйте свои дела на весь лунный месяц вперед. Особенно планировать благоприятнее в первый час первого лунного дня. Для украинцев это время с 12.30 до 13.30. Творческие планы в этот день имеют больше шансов реализоваться, чем в остальные периоды лунного месяца.

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