Скандал в Черновцах: воспитанницу детсада обидели подарком к 8 марта, в историю вмешался Зеленский

Ситуация, с которой, возможно, сталкивались многие родители детсадовских детей (а также младшеклассников), в очередной раз показала, что к решению определенного вопроса можно подходить по-разному. Но не всегда мнения будут единогласны. И не всегда право именно большинство. И любой поступок одни расценят положительно, а другие – отрицательно.

Жители Украины продолжают активно обсуждать случай, произошедший в черновецком детском саду "Перлинка". Там накануне 8 марта инициативная группа мам выпускной группы дошкольного учреждения предложила родителям собрать деньги на подарки девочкам по случаю праздника, а заодно и на другие необходимые для детишек вещи. Но одна семья отказалась сдавать деньги. Точнее, соглашались сдать только на подарок своей дочке, но на такой вариант не согласился родительский комитет. Поздравляли юных дев уже во вторник, 9 марта, потому что до этого садик был на карантине. И тут эффект небольшого боеприпаса произвела одна фотография, выложенная – среди прочих - в общий родительский чат самой воспитательницей группы. На переднем плане группа деток играет на ковре игрушками, а на заднем плане за столиком одиноко сидит девочка. Именно та, которой восьмомартовского подарка не купили. Папа маленькой Маргариты увидел в этом оскорбление и унижение дочки за свою принципиальную позицию и выложил снимок в Фейсбук с обвинением в буллинге.

На воспитателей и "шушеру" денег нет

- Первоначальная сумма сборов была 500 гривен, - так "Телеграфу" объясняет Игорь Лесько. – Это на полугодие, с учетом, что у кого-то будут дни рождения, поздравить педколлектив и на другие праздники. Если не хочешь сдавать такую сумму, то родительский комитет может предоставить так называемые "льготы". Это, наверное, уполномоченный орган закомплексованных матерей, которые могут предоставлять кому-то льготы.

Затем, по словам родителя, сумма почему-то уменьшилась до 300 гривен.

- Есть скриншот переписки, где мать Маргариты сообщила, что она на подарки педколлективу и воспитателям сдавать не будет, она сдаст деньги исключительно на подарок своему ребенку. Но отдельно на ребенка – нельзя, нужно или поздравить педколлектив и всю остальную "шушеру" и сдать 300 гривен, так, как они хотят, потому что хотят на нас заработать и не предоставить ни одного финансового документа, чека, акта исполненных работ, как это делается во всем остальном цивилизованном мире, или никак. Когда сказали, что сдадим только ребенку, они отказались – "Іди сама купуй подарунок своїй дитині".

Что дочка окажется в неловкой ситуации и сильно расстроится, мужчина не ожидал.

- Я отдал ребенка в государственный садик, плачу налоги, плачу за питание и за все остальное, плачу отдельно за канцтовары и за все, чем мой ребенок пользуется. И я должен еще отдельно предусмотреть, что воспитатель – педагог, психолог, человек с высшим образованием будет угнетать моего ребенка из-за отсутствия подарка? Такое даже в голову прийти не могло! Считаю, что педагог мог поступить иначе - позвонить мне и попросить забрать ребенка, попросить принести подарок. Никто даже не знал, что поздравлять будут именно в этот день, 9 марта. Они просто взяли и унизили моего ребенка.

Собственно, против данного праздника, папа, вроде как, не возражает, но категорически настроен против родительских комитетов, которые, по его мнению, вымогают средства на нерациональные расходы.

- Я готов давать деньги в так называемый родительский комитет на развитие моего ребенка, но почему-то они не собирают деньги на походы, на экскурсии, на музеи, на ознакомление с достояниями украинской или мировой культуры, ничего, кроме сбора денег на подарки, не происходит. Почему бы это не организовать с родителями? Если родительский комитет такой активный, то можно собрать этих мамаш, и пап позвать. Я с удовольствием помогу – и транспортом, и деньгами. Но таких инициатив почему-то нет.

Игорь Александрович подчеркивает, что родительский комитет согласно законодательству не имеет права вмешиваться ни в образовательный, ни в воспитательный процесс. Хотя вряд ли 5-минутное вручение подарков в честь праздника (государственного – как бы кто к нему ни относился) можно отнести к вмешательству в образовательный или воспитательный процесс. В итоге, в случившемся инциденте теперь разбирается и администрация самой "Перлинки", и управление образования черновецкого горсовета.

- Конечно, это неправильно, так как никаких подарков к 8 марта никто не должен делать. Родители должны делать их дома, а не в заведении. Такой сбор средств не разрешен. У нас есть и соответствующий приказ о запрете сбора средств на любые мероприятия, – ответила журналистам ТСН заместитель начальника управления образования и науки Черновицкого горсовета, начальница отдела дошкольного образования Нина Витковская.

- Ситуацию перевернули с ног на голову, - считает представительница инициативной группы родителей Ольга Артемьева. – Я думаю, что папа испытывает нехватку внимания к себе. Мы живем почти все в одном дворе, видимся каждый день, дети вместе играют на площадке. Если бы семья была малообеспеченная, вопросов бы не было, но здесь ситуация иная. Собирают в детсадах и на туалетную бумагу, и на мыло и на другое – такое у нас финансирование. Они не сдают на это все. Не потому что не могут, а принципиально. Хотя детям нужен тот же пластилин, цветная бумага, карандаши, ножницы, тетрадки – для каждого ребенка это все закупили.

По словам Ольги, отец Маргариты в любой момент может обратиться к кассиру инициативной группы, живущей с ним в одном доме, и познакомиться с отчетностью.

- До этого мы поздравляли мальчиков с Днем казака, сейчас поздравляли девочек с 8-м марта. В подарок вошли заколочка, брелок и гигиеническая помадка. Себестоимость подарка составила 68 гривен. Это инициатива родителей, они это сделали за свои деньги, воспитатели к этому не имеют никакого отношения. А собирали по 300 гривен, чтобы не проводить сбор несколько раз по 20-30 гривен. Воспитательницу мы поздравили цветами и конфетами. В этой ситуации она совсем не виновата, мы все ее поддерживаем. А это лишь один из снимков, которые воспитатель по нашей же просьбе обычно делает в течение дня - как детки кушают, занимаются, играют. Буквально через две минуты была фотография, где эта девочка играет с другими детками. Все дети иногда на что-то обижаются, отходят, сидят, потом снова играют с остальными. Если бы воспитательница намеренно хотела обидеть ребенка, то точно бы не стала отправлять такой снимок в общий чат, - уверяет Ольга Васильевна.

Подарок девочке организовали буквально через несколько минут, но положения это не спасло

-Это фото передает пост папы, но не передает правдивости сложившейся ситуации. Я понимаю, что к любому снимку можно сделать подобающее описание и, к сожалению, в это все поверят. Но, положа руку на сердце, это не было злым умыслом, никто ребенка не унижал, – убеждает заведующая детским садом "Перлинка" Алина Колибняк. - У нас есть множество фотографий детей, которые во время учебного процесса могут прийти сесть за столик. У них есть такое правило, что если им что-то не понравилось, они присаживаются туда, успокаиваются, а потом присоединяются к другим. Обидно, что в какой-то момент люди забывают все хорошее, что делают воспитатели, и просто смешивают их с грязью.

А эта воспитатель работает одна на группе, я ее и поставила потому, что она может дать детям больше, чем даже работая с напарницей. Она сейчас морально подавлена, да и мы все – нас каждый день травят, вот тут точно буллинг получается в отношении нас.

И все же, заведующая считает, что воспитатель неправа. Она должна была, в первую очередь, сообщить ей и об инициативе родителей с вручением подарков, и о том, что одного подарка не хватает. Тогда они бы нашли выход, чтобы малышка не расстроилась. А теперь накажут лишением премии воспитательницу, свои выводы сделает и вышестоящее руководство.

- Управление образования обеспечивает всем, кроме учебно-методического материала, в том числе, канцтоваров. Карандаши, пластилин, подставки и прочее приобретается за родительские деньги. Эта группа, кстати, занимается по программе "Уверенный старт" и они еще закупали эту программу. Но на ремонт или окна нам точно собирать не надо, - заверяет Алина Дмитриевна.

Кто виноват в обиде дошкольницы?

Заведующая детсадом и воспитательница созванивались с Игорем Лесько, объяснялись и извинялись. История получилась шумной и дошла аж до самого президента Украины. И так же, как и в случае с девушкой с собачкой из Уханя, Владимир Зеленский поддержал обиженную сторону. Правда, в этот раз отправлять пришлось не самолет, а куклу. И уже 10 марта на их вручение папу с Маргаритой пригласили аж в облгосадминистрацию Черновицкой области. А там их принял сам глава ОГА Сергей Осачук, провел экскурсию по своему кабинету и даже дал себя "подсидеть" – усадив дошкольницу во властное кресло.

- Подарок, как таковой, нам был не нужен, у моей дочки гора игрушек, - говорит Игорь Лесько. – И когда мне звонили из администрации, я предложил подарки передать детским домам или нуждающимся семьям. Как по мне, этот подарок - такой же пережиток советского прошлого. Но президент этой акцией хотел показать, что он в курсе этой ситуации и она у него на контроле. Поскольку у дочки была психологическая травма, я сказал: "Маргарита, ты особенная и вот президент решил тебе подарить"- ей это было приятно. Все, что нужно было сделать, это сделать ребенку приятное.

Интернет-сообщество традиционно раскололось на разные лагеря. Одни хвалили папу, что пошел против устаревшей системы: "Весь наш коллектив во главе с моим руководителем полностью поддерживает тебя. Ты отстоял честь и достоинство своей дочери и семьи", "Каким боком это "праздник" к детям? Это учебное заведение - здесь нет "васьмова марта",

"Кто вообще и на каком основании принял решение "сдавать деньги на подарки"? Буллинг ребенка не должен остаться безнаказанным!".

Другие родителя осуждали, ведь о подготовке подарков предупреждали и надо было просто купить его самостоятельно: "Так папа ж написал: его дочь обидели. Потоптались по душе ребенка. Правда обидел он ее сам. И планировал это заранее", "Хорошо идти против социума, выставляя впереди себя ребенка. Хочешь бороться? Борись! Только все шишки нужно принимать на себя. А так это всего лишь принципиальность за счет ребенка", "Только из-за того, что один родитель против, остальные дети не должны быть лишены праздника? В итоге, принципиальный у нас - папа, а выгребла - девочка".

Было множество и таких советов: "Не доверяете работе родительского комитета по расходам средств по назначению - возглавьте его и наведите порядок".

Досталось от комментаторов и главе облгосадминистрации, и самой президентской инициативе: "У меня одной сложилось впечатление о пиаре президента?", "То, что Зеленский пропиарился на этой, в общем-то, достаточно обычной ситуации, ну это же дно! Это же путин, целующий мальчика в пупок и сталин с девочкой с бантиками на руках".

Ну как тут не вспомнить афоризм: "Инициатива наказуема – ЕСЛИ проявляешь излишнюю активность"?

Фото из архива Игоря Лесько, Черновицкой ОГА