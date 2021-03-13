В Раде заговорили об увеличении матпомощи на детей: сколько собираются платить

В Верховной Раде предложили повысить социальную помощь после рождения ребенка.

Об этом написал у себя в Фейсбук глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев.

Он указал на то, что в Украине ежегодно уменьшается рождаемость. Если в 2013 году родилось 503,7 тысяч детей, то в 2020 году новорожденных было лишь 293,4 тысячи, что является самым низким показателем за последние 10 лет.

По его словам, для возрождения нации необходимо достижение коэффициента в 2,1 ребенка на 1 женщину репродуктивного возраста, однако в Украине этот показатель был на уровне 1,51 в 2013 году и 1,22 в 2020 году.

Гетьманцев указывает, что такая демографическая ситуация связана со многими факторами, но одним из главных в этом плане является выплата социальной помощи при рождении ребенка.

"Если в 2013 году помощь на первого ребенка составляла 30 960 грн (3570$), на второго - 61 920 грн. (7 740$), а не третьего и каждого последующего - 123 840 грн. (15 480$), то с 2014 по 2021 годы эта сума не менялась в национальной валюте и составляла 41 280 грн, которые постепенно превратились с $2612 по курсу 2014года в $1490 по нынешнему курсу вне зависимости от очередности рождения ребенка", - написал он.

После этого он предложил повысить социальную помощь до:

50 000 грн при рождении первого ребенка;

100 000 грн при рождении второго;

150 000 грн при рождении третьего и каждого последующего.

Как сообщалось ранее, за прошедший год население сократилось на более чем 314 тысяч человек. Смертность населения к концу года превысила уровень 2019 года.