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Воскресенье, 14.03.2021
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Что отвечать в Прощеное Воскресенье: как правильно попросить прощение

Что отвечать в Прощеное Воскресенье: как правильно попросить прощение
Обновлено 09:51 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

На 14 марта в 2021 году припадает последний седьмой день Масленой недели - Прощеное Воскресенье. 

В этот день принято просить прощения за свои поступки и прощать тех, кто когда-либо Вас обидел. Древние монахи считали, что такой обряд очищает душу и совесть.  

Как правильно просить прощения в Прощеное Воскресенье? 

Первые, перед кем нужно извиниться в этот день - это перед самыми близкими. Стоит отметить, что желательно просить прощения за конкретные поступки. Выражение “прости за все” не несет в себе тот посыл, который нужно. Поэтому очень важно извиняться за конкретный проступок: за грубость, за неисполненное обещание, за отказ в помощи, и т.д. 

Первыми должны попросить прощение старшие у младших по возрасту, а начальники - перед подчиненными. Также не забудьте навестить родственников преклонного возраста. Если человека уже нет на этом свете, можно сходить на кладбище и извиниться перед ним перед его могилой. 

Как правильно отвечать на просьбу о прощении? 

Когда у Вас просят прощения в Прощеное Воскресенье, на эту просьбу принято отвечать: "Бог простит, и я прощаю".   

Если Вы еще не готовы простить человека, то лучше об этом сказать прямо и не лукавить: "Я пока не могу тебя простить, но я искренне желаю, чтобы Бог тебя простил". 

Если у Вас нет возможности напрямую извиниться перед человеком, лучше всего ему позвонить. Если и такой возможности нет, то “Телеграф” подготовил для Вас подборку красивых картинок и открыток с Прощеным воскресеньем 2021. 

Что можно делать на Прощеное воскресенье: 

  • Сходить в церковь, 
  • Исповедаться, 
  • Просить прощение и прощать. 

Что нельзя делать на Прощеное воскресенье: 

  • Нельзя употреблять алкоголь и ругаться, 
  • Запрещено ссориться и даже обижаться на кого-то. 
  • Откажитесь от стирки, шитья, уборки.  
  • Не стоит устраивать громкие вечеринки. 

Также, 14 марта отмечается народный праздник - День Евдокии, или Авдотья Весновка. По приметам в этот день смотрели, какой будет весна и весенняя погода.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Прощение, Запреты, Прощеное воскресенье.
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