Что отвечать в Прощеное Воскресенье: как правильно попросить прощение

На 14 марта в 2021 году припадает последний седьмой день Масленой недели - Прощеное Воскресенье.

В этот день принято просить прощения за свои поступки и прощать тех, кто когда-либо Вас обидел. Древние монахи считали, что такой обряд очищает душу и совесть.

Как правильно просить прощения в Прощеное Воскресенье?

Первые, перед кем нужно извиниться в этот день - это перед самыми близкими. Стоит отметить, что желательно просить прощения за конкретные поступки. Выражение “прости за все” не несет в себе тот посыл, который нужно. Поэтому очень важно извиняться за конкретный проступок: за грубость, за неисполненное обещание, за отказ в помощи, и т.д.

Первыми должны попросить прощение старшие у младших по возрасту, а начальники - перед подчиненными. Также не забудьте навестить родственников преклонного возраста. Если человека уже нет на этом свете, можно сходить на кладбище и извиниться перед ним перед его могилой.

Как правильно отвечать на просьбу о прощении?

Когда у Вас просят прощения в Прощеное Воскресенье, на эту просьбу принято отвечать: "Бог простит, и я прощаю".

Если Вы еще не готовы простить человека, то лучше об этом сказать прямо и не лукавить: "Я пока не могу тебя простить, но я искренне желаю, чтобы Бог тебя простил".

Что можно делать на Прощеное воскресенье:

Сходить в церковь,

Исповедаться,

Просить прощение и прощать.

Что нельзя делать на Прощеное воскресенье:

Нельзя употреблять алкоголь и ругаться,

Запрещено ссориться и даже обижаться на кого-то.

Откажитесь от стирки, шитья, уборки.

Не стоит устраивать громкие вечеринки.