Прощеное воскресенье 2021: какого числа и почему принято просить прощения

14 марта является последним седьмым днем Масленой недели. Именно в Прощенное воскресенье принято сжигать чучело, которое символизирует недобрые силы холодной зимы. Уже с понедельника, 15 марта, у православных христиан начнется Великий пост, который продлится до Пасхи.

На Прощенное воскресенье принято отпускать все обиды и просить прощения у родных, друзей, знакомых, которых вы сознательно или бессознательно могли как-то обидеть. Также существует обычай посещать могилы умерших родственников, чтобы и у них попросить прощения.

Прощение часто происходило в форме такого диалога:

- Прости меня!

- Бог простит!

- И во второй раз прости!

- Бог простит!

- И в третий раз прости!

- Бог простит и я прощаю!

На Прощеное воскресенье принято есть вареники, а приготовленные в этот день блины нужно обязательно съесть. По народной поговорке, на Прощеное воскресенье "и бусурманы вареники едят".

В этот день запрещается ругаться, сквернословить, употреблять алкоголь и отказывать в помощи ближнему. На Прощеное воскресенье набожные люди стараются не выходить вечером из дома.

Ранее "Телеграф" писал, когда в 2021 году будет отмечаться Пасха.