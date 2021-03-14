Главные события недели: допрос Медведчука, национализация "Мотор Сичи", убийство Маши Борисовой

COVID-19 бьет рекорды в Украине

Украинские медики на утро 14 марта зарегистрировали 9012 случаев заражения коронавирусом.

Башар Асад и его жена подхватили коронавирус

Сирийский президент Башар Асад и его супруга Асма заразились коронавирусоми несколько недель проведут на карантине.

Медведчука допросили в СБУ

Служба безопасности Украины допросила народного депутата Виктора Медведчука (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь")в рамках расследования дела о государственной измене.

Обыски СБУ на Glusco Медведчука

11 марта СБУ провела обыски на нескольких заправочных станциях Glusco, которые связывают с олигархом Виктором Медведчуком. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн.

Заседание СНБО

11 марта состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором было принято решение национализировать "Мотор Сич". После решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о возврате в государственную собственность предприятия "Мотор Сич", украинскому правительству нужно будет вернуть минимум 100 миллионов долларов (без учета процентной ставки) китайским инвесторам.

Убийство 7-летней Маши Борисовой

11 марта нашли тело 7-летней Маши Борисовой, которую в розыск полиция объявила 8 марта. Ее нашел сосед мертвой в мешке в сарае. На ее теле нашли следы удушья и изнасилования.

13 марта, в селе Счастливом Херсонской области прошли ее похороны

Съезд "Слуг народа"

Партия "Слуга народа" во время съезда в субботу, 13 марта, создала два новых органа - политический совет и Национальный совет общин.

На встрече выступил и президент Владимир Зеленский, который заговорил о "чистках" рядов партии.

"Слуга народа" отменила "повышение" Дубинского

В "Слуге народа" провели анонсированную накануне внеочередную конференцию Киевской областной организации партии, на которой избрали новым председателем народного депутата Андрея Мотовиловца.

В ответ на это нардеп Александр Дубинский, который был назначен на этот пост после съезда партии, обвинил Офис президента Украины Владимира Зеленского в мошенничестве

Обматеривший судью президент "Олимпика" взялся реформировать комитет арбитров

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин направил официальное обращение к другим клубам Украинской премьер-лиги (УПЛ) и предложил провести внеочередное собрание.

Бензема спас "Реал" от позора

"Реал" в рамках матча 27-го тура чемпионата Испании сезона 2020/21 принимал "Эльче". Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

"Шахтер" уничтожил "Десну"

"Шахтер" в рамках центрального матча 18-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Десну". Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Меган Маркл обвинила королевскую семью в расизме

На американском телеканале CBS в эфир вышло откровенное интервью Меган Маркл и принца Гарри, которое они дали известной телеведущей Опре Уинфри.

Сергей Притула покинул шоу "Где логика" еще до выхода его в эфир

9 марта на своей странице в Фейсбуке телеведущий сообщил, что первый сезон шоу "Где логика?" будет единственным, в котором он будет ведущим.

Французская актриса разделась догола на премии "Сезар"

В пятницу, 12 марта, прошла 46-я церемония вручения кинопремии "Сезар", которая запомнится экстравагантной выходкой французской актрисы Корин Масьеро.

Интрига на "Липсинк батле"

Тина Кароль проговорилась, что у нее есть "вторая половинка" в эфире "Липсинк батла".