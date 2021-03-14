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Воскресенье, 14.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Главные события недели: допрос Медведчука, национализация "Мотор Сичи", убийство Маши Борисовой
Главные события недели: допрос Медведчука, национализация "Мотор Сичи", убийство Маши Борисовой
Задержан подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой: что известно
Задержан подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой: что известно
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"Шахтер" уничтожил "Десну" (видео)
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Главные события недели: допрос Медведчука, национализация "Мотор Сичи", убийство Маши Борисовой

Главные события недели: допрос Медведчука, национализация "Мотор Сичи", убийство Маши Борисовой
Обновлено 21:24 Сегодня Телеграф

COVID-19 бьет рекорды в Украине

COVID-19

Украинские медики на утро 14 марта зарегистрировали 9012 случаев заражения коронавирусом.

Башар Асад и его жена подхватили коронавирус

Башар Асад

Сирийский президент Башар Асад и его супруга Асма заразились коронавирусоми несколько недель проведут на карантине.

Медведчука допросили в СБУ

Медведчук

Служба безопасности Украины допросила народного депутата Виктора Медведчука (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь")в рамках расследования дела о государственной измене.

Обыски СБУ на Glusco Медведчука

11 марта СБУ провела обыски на нескольких заправочных станциях Glusco, которые связывают с олигархом Виктором Медведчуком. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн.

Заседание СНБО

11 марта состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором было принято решение национализировать "Мотор Сич". После решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о возврате в государственную собственность предприятия "Мотор Сич", украинскому правительству нужно будет вернуть минимум 100 миллионов долларов (без учета процентной ставки) китайским инвесторам.

Убийство 7-летней Маши Борисовой

11 марта нашли тело 7-летней Маши Борисовой, которую в розыск полиция объявила 8 марта. Ее нашел сосед мертвой в мешке в сарае. На ее теле нашли следы удушья и изнасилования.

13 марта, в селе Счастливом Херсонской области прошли ее похороны

Съезд "Слуг народа"

Слуга народа

Партия "Слуга народа" во время съезда в субботу, 13 марта, создала два новых органа - политический совет и Национальный совет общин. 

На встрече выступил и президент Владимир Зеленский, который заговорил о "чистках" рядов партии.

"Слуга народа" отменила "повышение" Дубинского

 Дубинский

В "Слуге народа" провели анонсированную накануне внеочередную конференцию Киевской областной организации партии, на которой избрали новым председателем народного депутата Андрея Мотовиловца.

В ответ на это нардеп Александр Дубинский, который был назначен на этот пост после съезда партии, обвинил Офис президента Украины Владимира Зеленского в мошенничестве

Обматеривший судью президент "Олимпика" взялся реформировать комитет арбитров

Гельзин

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин направил официальное обращение к другим клубам Украинской премьер-лиги (УПЛ) и предложил провести внеочередное собрание. 

Бензема спас "Реал" от позора

Реал Эльче

"Реал" в рамках матча 27-го тура чемпионата Испании сезона 2020/21 принимал "Эльче". Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

"Шахтер" уничтожил "Десну"

Шахтер Десна

"Шахтер" в рамках центрального матча 18-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Десну". Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Меган Маркл обвинила королевскую семью в расизме

Меган Маркл

На американском телеканале CBS в эфир вышло откровенное интервью Меган Маркл и принца Гарри, которое они дали известной телеведущей Опре Уинфри.

Сергей Притула покинул шоу "Где логика" еще до выхода его в эфир

Притула

9 марта на своей странице в Фейсбуке телеведущий сообщил, что первый сезон шоу "Где логика?" будет единственным, в котором он будет ведущим. 

Французская актриса разделась догола на премии "Сезар"

Корин Масьеро

В пятницу, 12 марта, прошла 46-я церемония вручения кинопремии "Сезар", которая запомнится экстравагантной выходкой французской актрисы Корин Масьеро.

Интрига на "Липсинк батле"

Тина Кароль

Тина Кароль проговорилась, что у нее есть "вторая половинка" в эфире "Липсинк батла".

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 289

Все по теме:

Мотор Сич, Виктор Медведчук, Коронавирус, Слуга народа, Covid-19, Маша Борисова.
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