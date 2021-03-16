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Какой праздник 16 марта: народные приметы и запреты

Какой праздник 16 марта: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Православная церковь 16 марта почитает мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, которые около 308 года пострадали за христианскую веру в г. Амасии Понтийской.

Братья Евтропий и Клеоник, а также Василиск своими проповедями они привлекли к христианству многих язычников. За это их жестоко избили, превратив их тела в сплошную рану. Святых поливали горящей смолой, рвали тела мучеников железными крючьями, а раны обрабатывали горчицей, смешанной с уксусом и солью, но святые все стойко выдерживали.

3 марта Евтропия и Клеоника распяли, а Василиска оставили в заточении. 22 мая в г. Команах его обезглавили, а тело бросили в реку.

В народе говорили: "Василиск-Евтропий снег топит". В этот день люди готовились к прилету птиц и сооружали для них скворечники.

16 марта крестьяне выходили в огороды и поля, проводили самые разные обряды, чтобы призвать весну.

 

Что нельзя делать 16 марта:

  • 16 марта нельзя ходить в лес, но если есть такая острая необходимость, стоило вести себя как можно тише.

  • 16 марта нельзя давать в долг - средства не вернутся. А если занять деньги, то можно поссориться с окружающими.

  • Выносить мусор в этот день тоже не стоит.

  • Запрещается браться за острые предметы, делать операции и сдавать кровь из вены.

Народные приметы:

  • Если вокруг дерева тает снег, образуя круги с пологими краями, то весна будет затяжная. Если же круги с крутыми краями, то весна будет ранняя.

  • Прилет скворцов предвещает богатый урожай зерновых.

  • Ворона в снегу купается – к ясной и теплой погоде.

  • Гуси высоко летят – к полноводью, низко – воды будет мало.

  • Первый гром с севера – к холодному лету. Если он прогремел утром, то летом будет неустойчивая погода.

Ранее, "Телеграф" писал, что синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Фейсбук рассказала, какой будет погода на этой неделе. Увы, потепление в Украину не спешит, и с 16 марта ожидаются дождливая и прохладная погода.  

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.
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