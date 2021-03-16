Украинская армия взяла на вооружение против флота Путина мощные ракетные комплексы (фото)

Военно-морским силам Украины передали опытные образцы комплекса "Нептун".

Об этом сообщает Минобороны.

По словам министра обороны Андрей Таран, который присутствовал на торжественной процедуре передачи украинского берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ "Нептун", данные комплексы изготовлены в рамках государственного контракта между Министерством обороны Украины и Государственным предприятием "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч".

Предполагается, что эти комплексы значительно усилят способности Вооруженных сил в Азово-Черноморском регионе. Соответствующее подразделение уже сформировано в Военно-морских силах ВСУ.

"Наше домашнее задание - замкнуть "Нептун", ракетные и патрульные катера, корветы в единую систему обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря", - отметил Андрей Таран.

Как сообщал Телеграф, в начале апреля 2020 года ракетный комплекс "Нептун" прошел второе успешное испытание.