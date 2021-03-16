Подконтрольные РФ хакеры пытались взломать секретные данные украинского правительства: детали

Киберспециалистам Службы безопасности Украины удалось пресечь масштабную кибератаку подконтрольной ФСБ РФ хакерской группировки "Armageddon". Россияне планировали получить доступ к секретным данным высших органов государственной власти Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"СБУ провела широкомасштабные меры по локализации кибератаки спецслужб РФ совместно с Национальным координационным центром кибербезопасности при СНБО и во взаимодействии с центральными органами исполнительной власти", - отметили в ведомстве.

Силовики дали информацию о выявленных киберугрозах органам государственной власти через платформу "MISP-UA". На данной платформе Ситуационный центр кибербезопасности СБУ опубликовал:

соответствующие индикаторы киберугроз;

рекомендации относительно мер по выявлению и предупреждению фактов несанкционированного вмешательства;

инструменты для поиска вредоносных программ;

Напомним, в Харькове СБУ задержала предателя, собиравшего для спецслужб РФ закрытую информацию о танке "ОПЛОТ".