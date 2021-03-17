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Что за День святого Патрика и как его принято отмечать

Что за День святого Патрика и как его принято отмечать
08:27 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Ежегодный праздник День святого Патрика отмечают 17 март, в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика.

Об этом сообщили в Википедии.

Еще в начале XVII века этот праздник был провозглашен христианским и по сей день он отмечается в католической церкви, русской православной, а также в отдельных протестантских церквях.

День святого Патрика символизирует принятие христианской веры в Ирландии и при этом, является культурным наследием Ирландии в целом. Ежегодно в этот день проводятся парады и фестивали, а также исполняют танец "кейли" и носят одежду зеленого цвета или трилистники. Так, 17 марта во время празднования, даже несмотря на пост разрешается употребление алкоголя.

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Данный праздник является государственным в Ирландии и на ее севере, а также на острове Монтсеррат и в провинциях Ньюфаундленд и Лабрадор, что в Канаде.

Вот так выглядит новый doodle от Google, посвященный этому дню:

гугл

А своих знакомых, которые отмечают этот праздник, вы можете поздравить одной из этих картинок:

День святого Патрика 17.03.2021

С днем святого Патрика 17 марта

Открытка с днем святого Патрика

Стоит напомнить, что ранее, 6 февраля Google поделился новым Doodle, посвященным 25-летию украинской антарктической станции имени Вернадского.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Традиции, Запреты, День святого Патрика, Google Doodle.
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