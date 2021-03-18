Какой праздник 18 марта: народные приметы и запреты

18 марта православные почитают память мученика Конона Исаврийского и Конона Градаря. В народе праздник получил название Конон Огородник, День Конона Страдника, День катыша, Градарь, Оградник.

Конон Градарь жил он III веке в городе Мандоне и занимался огородничеством. В период гонений при императоре Декии пострадал за веру во Христа и отказ отречься от своей веры.

К Конону-огороднику крестьяне обращались с просьбой оказать помощь в выращивании овощей. Именно с 18 марта было принято пахать и удобрять огород.

На Конона было принято ремонтировать парники и теплицы, а также замачивать семена капусты и помидоров для высадки в закрытые парники.

Также приметы на 18 марта говорят о том, как муж и жена в этот день могут укрепить свою любовь. Покровитель дня благословит тех супругов, которые сегодня выпьют вино с корицей.

Что нельзя делать 18 марта:

Запрещается в этот день бездельничать.

Нельзя брать в этот день в руки грабли и вилы, иначе хлеб будет побит градом.

Запрещается ходить в магазин и совершать покупки.

Работать через силу нельзя, иначе вы просто не сможете восстановиться и будете болеть.

В этот день запрещено звать на ужин знакомых.

Запрещается использовать чужую косметику.

Нельзя разбивать куриные яйца с помощью ножа.

Народные приметы:

Если на Конона ясно и сухо, то летом не будет града.

Трясогузка раньше обычного вернулась – к теплой весне.

Если грачи на гнезда сели, через три недели нужно выходить на посев.

Мыши завелись в доме и на полях – к неурожайному году.

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