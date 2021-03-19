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Какой праздник 19 марта: народные приметы и запреты

Какой праздник 19 марта: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В пятницу, 19 марта, православная церковь чтит память 42-х мучеников из города Амморея - Константина и прочих.

Константин был воином, который жил в IX столетии в Аммореи. Вместе с 41 защитником города Константина схватили и доставили в Сирию, где воинов пытались заставить воинов отречься от православия и принять ислам. Когда те отказались всех христиан казнили, а их тела сбросили в реку Евфрат.

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День стал связан с водой и ее священным очищением от скверны и всего дурного.

В народе говорили, что 19 марта полагается с особым почтением относиться к воде. Поэтому в этот день освящали колодца и ходили в баню.

Народные приметы 19 марта

  • Заморозки с утра означают подобную погоду еще на месяц.

  • Морозный день - жди скорой весны и теплого сухого лета.

  • Если застучал дятел - это к долгим холодам.

  • Лед тонет в реках - год будет неурожайным.

Что запрещено делать 19 марта

В этот день запрещено ругаться, сквернословить, пьянствовать и сплетничать. Также нельзя пить из чужого колодца.

Ранее "Телеграф" сообщал, что потепление в Украине наступит в числах 22-23 марта.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.
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