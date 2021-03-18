Россия - второй покупатель украинского оружия? Откуда взялись такие данные

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) сообщил, что в 2016-2020 годах Россия была вторым (после Китая) импортером оружия из Украины. Об этом сообщает "Радіо Свобода".

По данным SIPRI, Москва закупила в этот период 20% от всего экспорта украинских вооружений (На первом и третьем местах Китай с 36% и Таиланд с 17%). При этом, в Украине действует полный запрет на торговлю с Москвой вооружением.

В действительности ситуация выглядит не так плачевно. Стоит взять во внимание систему анализа в институте. В случае с экспортом вооружений с Украины в Россию SIPRI причисляет к этому также и вооружения, произведенные в России по согласованной лицензии.

Методику можно понять на основе двух примеров.

В списке указывают 15 самолетов Ан-148 по контракту 2013 года на сумму в 18 млрд рублей, или 565 000 000 долларов США, которые были изготовлены в течение 2013-2018 годов. Контракт был для Минобороны РФ. Однако, в примечании SIPRI указывает, что сами самолеты являются пассажирскими и должны были быть произведены в РФ по украинским комплектующим. Правда, после наложенной 2014 запрета Украины на экспорт продукции военного назначения в России эти поставки отложили. Также в институте делают поправку, что возможно все детали поступили еще до введения запрета, а возможно РФ выпустила самолеты без согласия Украины и с заменой украинских составляющих на российские.

Похожая история и шестью турбореактивными авиадвигателями Д-436с. В комментариях указано, что их произвели в РФ по лицензии для трех российских транспортно-спасательных самолетов Бе-200ЧС.

Напомним, в США запретили продавать оружие в Российскую Федерацию.