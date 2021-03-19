Тепло, но с небольшими осадками: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 19 марта

19 марта в Украине практически не ожидается осадков, местами возможен только небольшой дождь либо снег.

Об этом в свое прогнозе погоды рассказала синоптик Диденко Наталья.

Так, по ее прогнозу воздух прогреется в большей части областей до +2 +6 градусов, в то же время в Крыму будет теплее, около +5 +9 градусов.

В ночь на пятницу 19 марта в Украине морозно будет только на западе страны, там стоит ожидать до -3 -7 градусов.

В свою очередь в Киеве погода будет относительно теплой и без осадков. Температура воздуха будет на уровне +3 +5 градусов, а ветер предполагается очень слабый.

Карта - Гидрометцентр

Стоит напомнить, что ранее прогноз погоды на апрель 2021 года в Украине озвучил народный синоптик Леонид Горбань.