Украинца убило крышкой люка в порту Дании

59-летний украинец погиб в датском порту Вайле-Хавне, после того, как на него упала крышка люка.

Об этом сообщает местное издание FleetMon.

Известно, что трагедия произошла еще 16 марта, но о ней стало известно только сейчас. Так, в день, когда смертельное ЧП произошло, двое моряков раскладывали опоры для крышки люка, которую поднял в воздух кран.

По неизвестной причине крышка люка оторвалась от державшего его крана и упала на палубу. Одному матросу удалось уклониться от падающей крышки люка, а второго, гражданина Украины ею придавило.

Ни название судна, ни имя погибшего не разглашается, однако специализированные издания пишут, что трагедия произошла на сухогрузе Solymar. По состоянию на полдень 17 марта судно все еще стояло в порту Вайле.

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 1 декабря в Ворцлаве (Польша) погиб украинец, его придавило металлическими конструкциями на стройке, и он упал с высоты.

Также 17 марта при загадочных обстоятельствах в Египте умер сын известного тернопольского священника Анатолия Зинкевича - 21-летний Антон.