Медведчук проиграл в суде по делу о запрете продажи книги про Стуса

Киевский апелляционный суда отменил запрет на распространение книги "Дело Василия Стуса". Виктор Медведчук на заседание суда не явился.

О своей победе на странице в facebook сообщил автор книги Вахтанг Кипиани.

"Слава Украине! Мы выиграли дело" – написал он.

Стоит отметить, что вторая сторона в лице народного депутата Виктора Медведчука на суд не явилась. Как сообщил судья Киевского апелляционного суда, его адвокат прислал письмо с просьбой перенести заседание на другой день, сообщает Укринформ

"Поскольку стороны были заблаговременно предупреждены о дате заседания, а ответчик не предоставил документальных подтверждений о причине отсутствия, нет оснований переносить заседание", - подчеркнули адвокаты Кипиани и издательства "Виват".

В итоге суд удовлетворил их предложение.

Однако, оставил в силе одно исковое требование. Речь идет о предположении, что предположении, Медведчук был предоставлен и поддерживаемый органами КГБ непосредственно к процессу Василия Стуса, сообщает 24 канал.

Напомним, Дарницкий районный суд Киева запретил распространение без разрешения пророссийского политика и бывшего адвоката Виктора Медведчука тиража книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани. Суд рассмотрел в некоторых фразах книги "нарушение чести и достоинства" истца.