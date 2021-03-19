"Не знаю, почему он никак не отцепится": нардеп Скороход в третий раз заболела коронавирусом (видео)

Нардеп группы "За будущее" Анна Скороход сообщила, что в третий раз заболела COVID-19.

Об этом она сообщила в видеобращении, обнародованном на ее странице в Фейсбук.

"Я действительно уже третий раз болею на ковид. Не знаю почему он от меня никак не отстанет, но благо я уже в весьма неплохом состоянии", - сказала Скороход.

В первый раз об инфицировании коронавирусом Скороход сообщила 28 марта 2020 года.

После этого она поделилась историей о том, как делала экспресс-тест на COVID-19. Тогда, по ее словам, добиться тестирования ей помогла лишь депутатская корочка.

7 апреля, спустя 15 дней после подтвержденного инфицирования, Скороход попала в больницу с рецидивом. Вместе с ней COVID-19 был подтвержден и ее ребенка.