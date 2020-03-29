"Помогла "корочка" нардепа": заразившаяся коронавирусом нардеп рассказала, как сдавала тест

Народный депутат Анна Скороход заявила, что сделать экспресс-тест на коронавирус смогла только после предъявления депутатского удостоверения.
Об этом она написала в Telegram.
"История о том, как я тест делала. День 1. Была температура 38 вечером, ломота в теле, очень болела голова... Поехала в поликлинику", - рассказала парламентарий.
По словам Скороход, в инфекционном отделении её встретили медработники в одноразовых масках и медхалатах, провели осмотр и сказали, что это "не оно".
"Попросила сделать тест - отказали, сославшись на то, что тесты только если 100% симптомы, отправили по возможной причине к хирургу, тот специалист грамотный очень, все проверил, в т.ч и кровь, и все-таки посоветовал сделать тест. Но остальные врачи это решение не поддержали и тест не тратили", - уточнила народный депутат.
По её словам, на следующий день ее состояние ухудшилось, она перестала чувствовать запахи.
"Решила таки добиться теста. Узнала, в каких лабораториях делают. Позвонила к ним - сказали, что у них сдать нельзя, к ним везут непосредственно на анализ: "Вызывайте скорую, они возьмут мазок", - рассказывает Скороход.
Она позвонила в "скорую" и рассказала о симптомах. Её вызов приняли и сказали ожидать бригаду, но потом перезвонили и сообщили, что бригады не будет и это "не компетенция неотложки". При этом ей посоветовали позвонить сесмейному врачу, но контактов у депутата не было.
"Звоню опять, объясняю всю ситуацию, что маленький ребёнок - не их компетенция. Пользуюсь, как все считают, заветной фразой "я народный депутат", говорят: перезвонит главный на смене", - отметила народный депутат.
Когда ей перезвонили, предложили поехать в инфекционную больницу в Белую Церковь: "Я говорю: они тесты ПЦР делают? - нет, только экспресс, но это все, что мы можем".
"Немного подумав и посоветовавшись со знакомыми врачами, решила съездить в Александровскую больницу и таки сделать тест. Здесь уже корочка подействовала (воспользовалась, не скрываю), сделали экспресс-тесты на грипп и Covid 19, - отрицательные. Но сразу предупредили, экспресс-тест неточный и результат показывает на 5-10 день симптоматики", - рассказала она.
Скороход уточнила, что она просила провести ей ПЦР-тест, но получила ответ, что "решение о его проведении принимается каждое утро на совещании докторов".
И тогда депутат обратилась в частную клинику, где делают ПЦР-тест при вызове "неотложки". "Что я, собственно, и сделала. Причём сам тест бесплатный, оплачиваешь вызов и защитные костюмы парамедиков", - уточнила депутат.
По ее словам, за вызов бригады частной клиники она заплатила 4100 грн.
В итоге у нее подтвердился коронавирус.
Всего месяц назад народный депутат Анна Скороход родила ребенка.
Напомним:
18 марта Министерство здравоохранения Украины официально подтвердило заражение коронавирусом у нардепа Сергея Шахова
21 марта заместитель председателя Харьковского облсовета Владимир Скоробагач, у жены которого в пятницу был подтвержден COVID-19, был госпитализирован в Киеве.
23 марта у народного депутата Руслана Горбенко ("Слуга народа") подтвердили коронавирус
25 марта Covid-19 обнаружили у внефракционного нардепа Сергея Рудика.
Коронавирус обнаружен у еще одного народного депутата Украины, положительный результат теста получил член фракции "Слуга народа" Владимир Ватрас.