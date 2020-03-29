"Помогла "корочка" нардепа": заразившаяся коронавирусом нардеп рассказала, как сдавала тест

Новости Украины:Скороход заявляет, что тест сделали только после предъявления "корочки" ВР.

Народный депутат Анна Скороход заявила, что сделать экспресс-тест на коронавирус смогла только после предъявления депутатского удостоверения.

Об этом она написала в Telegram.

"История о том, как я тест делала. День 1. Была температура 38 вечером, ломота в теле, очень болела голова... Поехала в поликлинику", - рассказала парламентарий.

По словам Скороход, в инфекционном отделении её встретили медработники в одноразовых масках и медхалатах, провели осмотр и сказали, что это "не оно".

"Попросила сделать тест - отказали, сославшись на то, что тесты только если 100% симптомы, отправили по возможной причине к хирургу, тот специалист грамотный очень, все проверил, в т.ч и кровь, и все-таки посоветовал сделать тест. Но остальные врачи это решение не поддержали и тест не тратили", - уточнила народный депутат.

По её словам, на следующий день ее состояние ухудшилось, она перестала чувствовать запахи.

"Решила таки добиться теста. Узнала, в каких лабораториях делают. Позвонила к ним - сказали, что у них сдать нельзя, к ним везут непосредственно на анализ: "Вызывайте скорую, они возьмут мазок", - рассказывает Скороход.

Она позвонила в "скорую" и рассказала о симптомах. Её вызов приняли и сказали ожидать бригаду, но потом перезвонили и сообщили, что бригады не будет и это "не компетенция неотложки". При этом ей посоветовали позвонить сесмейному врачу, но контактов у депутата не было.

"Звоню опять, объясняю всю ситуацию, что маленький ребёнок - не их компетенция. Пользуюсь, как все считают, заветной фразой "я народный депутат", говорят: перезвонит главный на смене", - отметила народный депутат.

Когда ей перезвонили, предложили поехать в инфекционную больницу в Белую Церковь: "Я говорю: они тесты ПЦР делают? - нет, только экспресс, но это все, что мы можем".

"Немного подумав и посоветовавшись со знакомыми врачами, решила съездить в Александровскую больницу и таки сделать тест. Здесь уже корочка подействовала (воспользовалась, не скрываю), сделали экспресс-тесты на грипп и Covid 19, - отрицательные. Но сразу предупредили, экспресс-тест неточный и результат показывает на 5-10 день симптоматики", - рассказала она.

Скороход уточнила, что она просила провести ей ПЦР-тест, но получила ответ, что "решение о его проведении принимается каждое утро на совещании докторов".

И тогда депутат обратилась в частную клинику, где делают ПЦР-тест при вызове "неотложки". "Что я, собственно, и сделала. Причём сам тест бесплатный, оплачиваешь вызов и защитные костюмы парамедиков", - уточнила депутат.

По ее словам, за вызов бригады частной клиники она заплатила 4100 грн.

В итоге у нее подтвердился коронавирус.

Всего месяц назад народный депутат Анна Скороход родила ребенка.

Напомним: