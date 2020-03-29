Еще один нардеп "Слуги народа" заразился коронавирусом

Коронавирус обнаружен у еще одного народного депутата Украины, положительный результат теста получил член фракции "Слуга народа" Владимир Ватрас.
Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Владимир сейчас находится в Хмельницком в инфекционной больнице. На заседании фракции "Слуга народа" в пятницу его не было. Со времени проведения внеочередного заседания 17 марта находился в самоизоляции дома", - написала она на своей странице в Facebook в воскресенье.
Напомним:
18 марта Министерство здравоохранения Украины официально подтвердило заражение коронавирусом у нардепа Сергея Шахова
21 марта заместитель председателя Харьковского облсовета Владимир Скоробагач, у жены которого в пятницу был подтвержден COVID-19, был госпитализирован в Киеве.
23 марта у народного депутата Руслана Горбенко ("Слуга народа") подтвердили коронавирус
25 марта Covid-19 обнаружили у внефракционного нардепа Сергея Рудика.
Ранее сегодня заболевание обнаружили также у внефракционного депутата Верховной Рады Анны Скороход