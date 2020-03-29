Еще один нардеп "Слуги народа" заразился коронавирусом

Новости Украины:У депутата "Слуги народа" Ватраса выявлен коронавирус, с 17 марта он находился дома в самоизоляции.

Коронавирус обнаружен у еще одного народного депутата Украины, положительный результат теста получил член фракции "Слуга народа" Владимир Ватрас.

Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Владимир сейчас находится в Хмельницком в инфекционной больнице. На заседании фракции "Слуга народа" в пятницу его не было. Со времени проведения внеочередного заседания 17 марта находился в самоизоляции дома", - написала она на своей странице в Facebook в воскресенье.

Напомним: